Коллектор за 1,4 млрд рублей на улице Украинской ввели в эксплуатацию Общество

В Нижнем Новгороде на улице Украинской ввели в эксплуатацию магистральные коллекторы ливневой и дренажной канализации, а также локальные очистные системы. Этот проект, одобренный правительственной комиссией под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, стал для региона первым примером применения механизма инфраструктурных облигаций, предоставленных ДОМ.РФ.

Общая стоимость работ составила 1,44 млрд рублей. Основная задача проекта — устранить инфраструктурные ограничения на территории комплексного развития в пределах улиц Украинской, Искры, Октябрьской революции, проспекта Ленина и Комсомольского шоссе. Площадь, на которую распространяется новая инфраструктура, составляет около 70 га. Реализация проекта создаёт условия для строительства свыше 346 тысячи кв. метров жилья, рассчитанного примерно на 7 тысяч семей.

Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что это первый в городе столь крупный проект по возведению магистрального ливневого коллектора с очистными сооружениями, особенно актуальный для Нижнего Новгорода, где проблема ливневой канализации давно требует решения. Благодаря строительству система водоотведения существенно улучшится, а созданная инженерная база позволит развивать на этой территории современное и комфортное жильё.

"Успешная реализация пилотного проекта с использованием инфраструктурных облигаций открывает новые возможности для ускоренного развития городской инфраструктуры в регионе. Благодаря новому магистральному коллектору уже ведется строительство трёх жилых комплексов - ЖК "Мёд", на улице Журова, "Каскад на Менделеева"", - отметил замглавы региона.

Кроме того, новая сеть обеспечивает инфраструктуру школы на 825 мест на улице Украинской, открытой в сентябре этого года, и в дальнейшем будет подключена к ДК имени Ленина после его реконструкции.

"Открывается большой потенциал и для новых проектов жилой и социальной застройки. Это необходимо как для развития, так и для обеспечения комфортной среды для жизни горожан", - добавил замгубернатора.

Управляющий директор ДОМ.РФ Александр Аксаков подчеркнул, что строительство инженерной инфраструктуры стало пилотным проектом в регионе, реализованным при участии инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Данный механизм позволяет городам сокращать бюджетные расходы на обеспечение новых жилых кварталов инженерными сетями, привлекая средства с рынка капитала. По словам Аксакова, такие проекты стимулируют развитие территорий, способствуют появлению современного жилья и улучшают качество городской среды.

Напомним, в 2022 году правительство Нижегородской области и ПАО ДОМ.РФ подписали на ПМЭФ соглашение о намерениях совместно реализовать инфраструктурные проекты на сумму порядка 131,7 млрд рублей.

Кроме того, в 2024 году Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию на 28 млрд рублей для ООО "КРТ-1", дочерней структуры регионального оператора КРТ АО "СЗНО Дирекция по строительству". Средства предназначены для реализации крупного проекта жилой застройки в деревне Ольгино в Нижнем Новгороде.