Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 декабря 2025 08:00Коллектор за 1,4 млрд рублей на улице Украинской ввели в эксплуатацию
02 декабря 2025 20:00Солнце готовит "чёрного лебедя": что это за явление?
02 декабря 2025 18:20670 тысяч нижегородцев проголосовали в рамках проекта "Вам решать!"
02 декабря 2025 17:50За ноябрь в Нижегородской области пропали 128 человек
02 декабря 2025 17:41Глеб Никитин рассказал о соглашении с Национальным центром помощи
02 декабря 2025 17:30261 "зайца" оштрафовали в нижегородском транспорте в ноябре
02 декабря 2025 17:17Нижегородские власти утвердили проект КРТ на Бурнаковской
02 декабря 2025 17:08Нижегородских учителей поощрят рублем за отличников ЕГЭ
02 декабря 2025 17:00В Госдуме призвали к отмене доплаты за площадь при расселении аварийных домов
02 декабря 2025 16:15Тендер на строительство нижегородского онкоцентра не состоялся
Общество

Коллектор за 1,4 млрд рублей на улице Украинской ввели в эксплуатацию

03 декабря 2025 08:00 Общество
Коллектор за 1,4 млрд рублей на улице Украинской ввели в эксплуатацию

В Нижнем Новгороде на улице Украинской ввели в эксплуатацию магистральные коллекторы ливневой и дренажной канализации, а также локальные очистные системы. Этот проект, одобренный правительственной комиссией под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, стал для региона первым примером применения механизма инфраструктурных облигаций, предоставленных ДОМ.РФ.

Общая стоимость работ составила 1,44 млрд рублей. Основная задача проекта — устранить инфраструктурные ограничения на территории комплексного развития в пределах улиц Украинской, Искры, Октябрьской революции, проспекта Ленина и Комсомольского шоссе. Площадь, на которую распространяется новая инфраструктура, составляет около 70 га. Реализация проекта создаёт условия для строительства свыше 346 тысячи кв. метров жилья, рассчитанного примерно на 7 тысяч семей.

Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что это первый в городе столь крупный проект по возведению магистрального ливневого коллектора с очистными сооружениями, особенно актуальный для Нижнего Новгорода, где проблема ливневой канализации давно требует решения. Благодаря строительству система водоотведения существенно улучшится, а созданная инженерная база позволит развивать на этой территории современное и комфортное жильё.

"Успешная реализация пилотного проекта с использованием инфраструктурных облигаций открывает новые возможности для ускоренного развития городской инфраструктуры в регионе. Благодаря новому магистральному коллектору уже ведется строительство трёх жилых комплексов - ЖК "Мёд", на улице Журова, "Каскад на Менделеева"", - отметил замглавы региона. 

Кроме того, новая сеть обеспечивает инфраструктуру школы на 825 мест на улице Украинской, открытой в сентябре этого года, и в дальнейшем будет подключена к ДК имени Ленина после его реконструкции.

"Открывается большой потенциал и для новых проектов жилой и социальной застройки. Это необходимо как для развития, так и для обеспечения комфортной среды для жизни горожан", - добавил замгубернатора. 

Управляющий директор ДОМ.РФ Александр Аксаков подчеркнул, что строительство инженерной инфраструктуры стало пилотным проектом в регионе, реализованным при участии инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Данный механизм позволяет городам сокращать бюджетные расходы на обеспечение новых жилых кварталов инженерными сетями, привлекая средства с рынка капитала. По словам Аксакова, такие проекты стимулируют развитие территорий, способствуют появлению современного жилья и улучшают качество городской среды.

Напомним, в 2022 году правительство Нижегородской области и ПАО ДОМ.РФ подписали на ПМЭФ соглашение о намерениях совместно реализовать инфраструктурные проекты на сумму порядка 131,7 млрд рублей.

Кроме того, в 2024 году Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию на 28 млрд рублей для ООО "КРТ-1", дочерней структуры регионального оператора КРТ АО "СЗНО Дирекция по строительству". Средства предназначены для реализации крупного проекта жилой застройки в деревне Ольгино в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных