Демонтаж ДК имени Ленина начался в Нижнем Новгороде

02 декабря 2025 07:00 Культура и отдых
НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижнем Новгороде подрядчик начал демонтаж здания Дворца культуры имени Ленина в Канавине, передает замглавреда НИА "Нижний Новгород".

Аварийный объект обнесли строительным забором. Посторонним на территорию вход воспрещен. 

По состоянию на 30 ноября, тяжелая техника уже приступила к сносу аварийных конструкций во внутреннем дворе ДК. Эти работы планируется завершить до конца первого квартала 2026 года.

Затем начнется восстановление исторического облика здания. Предполагается, что до 20% отдадут под общественные пространства, а остальная площадь отведена под жилье.

Напомним, что здание признали аварийным, а нахождение людей на территории ДК Ленина ограничено в целях безопасности. Полностью завершить работы планируется в 2028 году.

Ранее сообщалось, что реставрация Коромысловой башни в Нижегородском кремле запланирована на 2026 год.

Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
