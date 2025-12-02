Демонтаж ДК имени Ленина начался в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде подрядчик начал демонтаж здания Дворца культуры имени Ленина в Канавине, передает замглавреда НИА "Нижний Новгород".
Аварийный объект обнесли строительным забором. Посторонним на территорию вход воспрещен.
По состоянию на 30 ноября, тяжелая техника уже приступила к сносу аварийных конструкций во внутреннем дворе ДК. Эти работы планируется завершить до конца первого квартала 2026 года.
Затем начнется восстановление исторического облика здания. Предполагается, что до 20% отдадут под общественные пространства, а остальная площадь отведена под жилье.
Напомним, что здание признали аварийным, а нахождение людей на территории ДК Ленина ограничено в целях безопасности. Полностью завершить работы планируется в 2028 году.
Ранее сообщалось, что реставрация Коромысловой башни в Нижегородском кремле запланирована на 2026 год.
