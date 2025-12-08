Семейную ипотеку ограничат одной сделкой с февраля 2026 года Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в интервью 360.ru рассказала об изменениях в программе семейной ипотеки с государственной поддержкой. Эта программа предназначена для семей, в которых с 2018 года появился ребёнок или есть ребёнок-инвалид, и позволяет получить кредит под 6% годовых.

До 2023 года ограничения на семейную ипотеку отсутствовали, и семьи могли оформлять несколько ипотек одновременно. Один из инвесторов даже получил 26 таких кредитов.

Эксперт напомнила, что с 2023 года начали действовать новые правила: с 23 по 31 января каждая семья могла взять две ипотеки — по одной на каждого родителя. Но с 2026 года ограничения станут ещё шире: каждая семья сможет оформить только одну семейную ипотеку.

Перескокова считает, что программа останется востребованной, но её популярность снизится из-за новых ограничений.

"Для многих это единственная возможность как-то решить свой семейный вопрос", — отметила она.

Напомним, с 1 февраля 2026 года будет введён принцип "одна семейная ипотека на семью". Это означает, что супруги смогут получить льготный кредит только совместно, исключая возможность многократного использования льготы. Также будут закрыты схемы, когда приобретенное по программе жилье быстро перепродавалось. Теперь покупка должна осуществляться семьей, которая планирует жить в этом доме.

Основные условия программы остаются прежними: первоначальный взнос от 20%, лимит кредита до 6 млн рублей (до 12 млн в столицах).