Победителей конкурса тематических рисунков наградили в День борьбы с коррупцией в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Управление по профилактике коррупционных правонарушений Нижегородской области

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО.СТАРТ) 9 декабря состоялось мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы с коррупцией, в рамках которого наградили победителей конкурса рисунков «Противодействие коррупции» (0+).

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Александр Павлов, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, главный федеральный инспектор Нижегородской области Александр Мурзин.

«Символично, что День Героев Отечества и Международный день борьбы с коррупцией отмечаются в один день. Это напоминание, что борьба со злом, разъедающим основы общества, – это тоже работа на благо страны. Наш конкурс уже более десяти лет доказывает свою эффективность. Полтысячи работ в этом году – от видеороликов до компьютерных игр, и каждая по-своему бьёт в цель. Важно, что эстафету в этой работе подхватывает молодежь, включая будущих правоохранителей. Спасибо всем, кто личным примером доказывает, что сила искусства сильнее пороков», – подчеркнул Евгений Люлин.

Помимо конкурса рисунков, также были награждены победители и призеры других антикоррупционных конкурсов, организованных министерством образования и науки, министерством культуры региона. Всего на мероприятии наградили 45 призеров и участников конкурсов.

«Коррупция подрывает доверие к власти, тормозит экономическое развитие и нарушает принципы справедливости. Её преодоление — приоритетная задача государства, и наш регион активно участвует в этой работе. Очень приятно видеть среди участников и победителей антикоррупционных конкурсов юные лица. Это значит, что мы с самого детства воспитываем нетерпимость к коррупции. В этот день хочу выразить признательность всем, кто ежедневно вносит свой вклад в противодействие коррупции: сотрудникам правоохранительных органов, представителям общественности, экспертного сообщества, СМИ и просто неравнодушным гражданам. Ваша активность, принципиальность и готовность действовать — залог успеха в этой непростой работе», – сказал Александр Павлов.

Заместитель губернатора отметил, что в рамках государственной программы «Предупреждение (профилактика) коррупции на территории Нижегородской области» реализуется план мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного правосознания граждан. В течение года региональными государственными органами и органами местного самоуправления при взаимодействии с правоохранительными органами проводятся мероприятия антикоррупционной направленности: круглые столы, семинары, антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов.

Также Александр Павлов вручил представителям региональных управлений МВД, Минюста, ФСИН и других организаций награды от губернатора и регионального правительства за большой вклад в обеспечение реализации мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений.