Адвокат рассказал о последствиях неуплаты налогов до 1 декабря

Налогоплательщики в России получают единое уведомление, объединяющее три налога: на имущество, землю и транспорт. Налог на имущество физических лиц за предыдущий год необходимо оплатить до 1 декабря текущего года, напомнил адвокат Владислав Живаев на сайте 360.ru.

Налоговые уведомления рассылаются Федеральной налоговой службой (ФНС). Проверить их наличие и распечатать квитанцию можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или на портале "Госуслуги".

Кто имеет право на льготы?

Льготы по уплате налогов регулируются статьей 407 Налогового кодекса РФ и предоставляются следующим категориям граждан:

  • Пенсионеры;

  • Лица предпенсионного возраста;

  • Участники специальной военной операции (действующие и бывшие);

  • Инвалиды;

  • Ветераны боевых действий;

  • Военнослужащие, уволенные по достижении предельного возраста службы;

  • Владельцы хозяйственных строений площадью до 50 квадратных метров.

Льгота предоставляется в размере полной суммы налога на объект, который не используется в предпринимательской деятельности. Льгота распространяется на один объект каждого вида: квартиру или комнату, жилой дом, гараж или машино-место.

Если вы владеете несколькими объектами одного вида, налогом будет облагаться только один из них. Например, если у вас две квартиры, налог будет взиматься только с одной.

Кроме того, региональные власти могут устанавливать дополнительные льготы по транспортному налогу. Аналогично, местные законы городов федерального значения могут регулировать ставки и льготы по земельному налогу и налогу на имущество.

Для получения льготы необходимо подать заявление в налоговый орган. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, в МФЦ, по почте или лично в налоговую инспекцию.

Новые правила начисления пеней

С 1 декабря 2025 года вступили в силу изменения в правилах начисления пеней за просрочку налоговых платежей. Теперь пеня составляет 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ за каждый день просрочки. При текущей ключевой ставке около 5,5% это означает, что за каждые 100 рублей долга будет начисляться примерно 5,5 копеек пени в день.

С 2 декабря 2023 года ФНС начала применять процедуру автоматического взыскания задолженности. Это может включать списание средств с банковских счетов граждан без дополнительного судебного решения.

Рекомендации налогоплательщикам

  1. Не откладывайте оплату: Убедитесь, что вы проверили и оплатили налоговое уведомление вовремя.

  2. Проверьте свои льготы: Если вы относитесь к льготной категории, но не подали заявление, сделайте это немедленно через личный кабинет налогоплательщика.

  3. Внимательно изучите уведомление: При несогласии с расчетом (например, если не учтена льгота или указана некорректная площадь) подайте возражение в налоговый орган.

  4. Помните о штрафных санкциях: Даже небольшая просрочка платежа может привести к начислению пеней и принудительному взысканию задолженности.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать финансовых проблем и штрафов.

