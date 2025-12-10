Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Общество

Почти 13 тысяч нижегородских школьников узнали об устройстве нейросетей в рамках проекта "Урок цифры"

10 декабря 2025 13:26 Общество
Почти 13 тысяч нижегородских школьников узнали об устройстве нейросетей в рамках проекта Урок цифры

Фото: минцифры Нижегородской области

Почти 13 тысяч школьников Нижегородской области ознакомились с устройством нейросетей в рамках проекта «Урок цифры». Занятия на тему «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность» прошли в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Шахунье и других городах региона.

Так, в школе №72 Нижнего Новгорода «Урок цифры» провели заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов и инженер по информационной безопасности «Яндекса» Леонид Морозов.

Они рассказали детям о том, как именно нейросети «понимают» вопросы пользователей и дают ответы; какой путь прошли ИИ-ассистенты от первых языковых моделей до современных мультимодальных систем; почему нейросети могут ошибаться; что такое языковые модели и токены и что делают разработчики, чтобы общение с ИИ было надежным и безопасным.

Кроме того, были затронуты вопросы обучения ИИ, тема дипфейков, чтобы донести школьникам важность проверки любой полученной в сети информации, даже если та выглядит убедительно.

«Детям важно как можно раньше получить представление о том, какие технологии их окружают и как использовать их с умом, чтобы не навредить себе или близким. На уроке мы поговорили как о преимуществах и возможностях современных цифровых инструментов, так и о рисках, возникающих при взаимодействии с ними. Поскольку технологии стали неотъемлемой частью жизни каждого, эта тема действительно интересна детям, о чем говорят вопросы, которые они задают, и вопросы эти достаточно грамотные», – отметил Денис Запруднов.

В ходе практической части «Урока цифры» учащиеся с помощью виртуальных тренажеров попробовали самостоятельно «прокачать» своего ИИ-ассистента: обучали его новым словам, учили распознавать контекст повествования.

Виртуальные тренажеры «Урока цифры» имеют несколько версий, рассчитанных на все возрастные группы школьников.

«Наша задача – обеспечить безопасность детей в цифровом мире. Школьники активно используют нейросети, поэтому важно обучать их критически важным правилам цифровой гигиены. Урок не только дает практические навыки работы с ИИ и знания о профессиях, но, в первую очередь, формирует культуру безопасного применения технологий», – подчеркнул Леонид Морозов.

Ознакомиться с материалами урока «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность» может любой желающий на сайте проекта.

Специальное занятие по теме «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность» подготовлено компанией «Яндекс». Организационно-методическое сопровождение проекта в Нижегородской области осуществляет ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования».

«Сотрудничество школ, государства и ИТ-компаний в рамках «Урока цифры» – образец того, как должно строиться современное образование. Так мы сокращаем разрыв между теорией и практикой. Учить отличать дипфейки от реальности, осознавать риски утечки данных, понимать границы возможностей нейросетей – это и есть настоящая цифровая зрелость. Такие навыки станут фундаментом для подготовки специалистов, способных не просто использовать технологии, а развивать их осознанно», – сказала ректор ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» Елена Окунькова.

Напомним, что «Уроки цифры» проводятся АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

