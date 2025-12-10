Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Экономика

Семинары для предпринимателей провели в Городце, Урене и Семенове

10 декабря 2025 16:36

Более 100 предпринимателей из Городца, Уреня и Семенова расширили свои профессиональные навыки на семинарах, организованных центром «Мой бизнес» за четвертый квартал 2025 года. Мероприятия были организованы в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Мы системно развиваем в регионе современные образовательные форматы для предпринимательского сообщества. Организуем вебинары с торговыми представителями стран мира, проводим обучение по выходу бизнеса на маркетплейсы и по работе с системой маркировки «Честный знак». В дополнение к регулярным программам точечно организуем обучение в районах области по запросам муниципалитетов. Так, для жителей Уреня, Городца и Семенова были проведены обучающие мероприятия, посвященные правовым аспектам ведения бизнеса, применению искусственного интеллекта и внедрению наставничества в команду сотрудников. На 2026 год также запланировано шесть бизнес-встреч - в Балахне, Дзержинске, Красных Баках, Кстове, Сарове и Выксе», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В Городце предприниматели повысили уровень правовой грамотности: разобрали основные законодательные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, научились оценивать правовые риски и лучше понимать свои права и обязанности.

В Урене участники обменялись идеями по развитию персонала и корпоративной культуры, рассмотрели реальные кейсы внедрения наставничества в компаниях и ознакомились с современными инструментами эффективной работы наставников.

Программа мероприятия в Семенове состояла из трёх блоков — спикерских сессий, мастер-классов и нетворкинга. Участники ознакомились с возможностями использования искусственного интеллекта для работы на маркетплейсах, представили свои проекты и получили «обратную связь» от экспертов.

Кроме того, участники всех мероприятий получили индивидуальные консультации, узнали об актуальных мерах поддержки и смогли задать экспертам вопросы.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: филиалы центров "Мой бизнес"

