Мебельным аферистам в Нижнем Новгороде грозит срок за обман 63 клиентов

Сотрудники следственного управления УМВД России по Нижнему Новгороду завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье 159 части 3 УК РФ — "мошенничество". Речь идёт о массовом обмане покупателей, заказавших мягкую мебель с полной предоплатой, но так и не получивших товар.

С августа по ноябрь 2024 года в полицию обратились 63 человека. Все они стали жертвами одной и той же схемы: заключив договор с компанией, граждане вносили полную сумму за мебель, однако заказ так и не поступал. Общий ущерб пострадавших составил 2 млн 460 тысяч рублей.

По версии следствия, к преступлению причастны двое жителей Нижнего Новгорода — 31-летний учредитель фирмы и её 32-летний директор. Оба фигуранта находились под домашним арестом в период предварительного расследования.

Как отметили в полиции, слаженная работа следователей и сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции №2 позволила установить причастность мужчин к совершённым эпизодам. Им удалось собрать необходимую доказательную базу, подтверждающую вину обвиняемых.

Материальный ущерб всем потерпевшим на сегодняшний день полностью возмещён. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого материалы будут переданы в суд.

Максимальное наказание, предусмотренное за подобные действия, — до 6 лет лишения свободы.

В УМВД напоминают: перед тем как заключать договор с компанией, особенно при полной предоплате, следует внимательно проверять её репутацию, а также изучить отзывы и историю работы на рынке.

