Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
11 декабря 2025 19:40Мебельным аферистам в Нижнем Новгороде грозит срок за обман 63 клиентов
11 декабря 2025 17:44Три административных дела завели после ДТП со скорой в Дзержинске
11 декабря 2025 17:30Опубликовано видео ДТП со скорой помощью в Дзержинске
11 декабря 2025 14:41Появились подробности ДТП со скорой помощью в Дзержинске
11 декабря 2025 14:28Двое детей получили ожоги на пожаре в Дальнеконстантиновском районе
11 декабря 2025 12:59Прокуратура просит для экс-главы ГлавУКС Нижнего Новгорода 6 лет колонии
11 декабря 2025 11:48Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Дзержинске
11 декабря 2025 10:46Долги по зарплате нижегородским строителям обернулись уголовным делом
11 декабря 2025 09:47Менеджера газовой службы оправдали по делу о взрыве на улице Краснодонцев
10 декабря 2025 18:24Нижегородский СК объяснил рост числа взяток среди чиновников
Происшествия

Мебельным аферистам в Нижнем Новгороде грозит срок за обман 63 клиентов

11 декабря 2025 19:40 Происшествия
Мебельным аферистам в Нижнем Новгороде грозит срок за обман 63 клиентов

Сотрудники следственного управления УМВД России по Нижнему Новгороду завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье 159 части 3 УК РФ — "мошенничество". Речь идёт о массовом обмане покупателей, заказавших мягкую мебель с полной предоплатой, но так и не получивших товар.

С августа по ноябрь 2024 года в полицию обратились 63 человека. Все они стали жертвами одной и той же схемы: заключив договор с компанией, граждане вносили полную сумму за мебель, однако заказ так и не поступал. Общий ущерб пострадавших составил 2 млн 460 тысяч рублей.

По версии следствия, к преступлению причастны двое жителей Нижнего Новгорода — 31-летний учредитель фирмы и её 32-летний директор. Оба фигуранта находились под домашним арестом в период предварительного расследования.

Как отметили в полиции, слаженная работа следователей и сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции №2 позволила установить причастность мужчин к совершённым эпизодам. Им удалось собрать необходимую доказательную базу, подтверждающую вину обвиняемых.

Материальный ущерб всем потерпевшим на сегодняшний день полностью возмещён. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого материалы будут переданы в суд.

Максимальное наказание, предусмотренное за подобные действия, — до 6 лет лишения свободы.

В УМВД напоминают: перед тем как заключать договор с компанией, особенно при полной предоплате, следует внимательно проверять её репутацию, а также изучить отзывы и историю работы на рынке.

Сообщалось, что экс-супругов осудили за продажу поддельной люксовой одежды в Нижнем Новгороде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Полиция Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных