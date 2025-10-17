Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Происшествия

Экс-супругов осудили за продажу поддельной люксовой одежды в Нижнем Новгороде

17 октября 2025 16:46 Происшествия
Экс-супругов осудили за продажу поддельной люксовой одежды в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде бывших супругов признали виновными в продаже контрафактной продукции под видом товаров известных марок. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, мужчина и женщина, ранее состоявшие в браке, решили зарабатывать на продаже поддельной брендовой одежды, обуви и аксессуаров. Для этого они открыли бутики в трёх торговых центрах в Нижегородском, Автозаводском и Советском районах города.

49-летний мужчина оформил предпринимательство на своё имя, хотя уже дважды попадал под административные штрафы за похожие нарушения. Его бывшая жена занималась закупками и подбором персонала. Товары с поддельными логотипами известных брендов она привозила с одного из вещевых рынков в Подмосковье.

В ходе проверки сотрудники полиции изъяли из торговых точек более 220 единиц контрафактной продукции. Экспертиза показала, что на вещах были нанесены товарные знаки, не соответствующие оригиналам ни по качеству, ни по технологии.

В отношении бывших супругов возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании товарных знаков. На время расследования им назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Суд признал обоих виновными и назначил каждому штраф в размере 250 000 рублей. Изъятый контрафакт был уничтожен путём сожжения. Решение суда вступило в силу.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области обнаружили 425 кг рыбы без необходимых ветеринарных документов

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

