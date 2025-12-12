Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Политика

Эксперт-мониторинг событий с 5 по 12 декабря 2025 года от АНО "Минин-центр"

12 декабря 2025 19:13 Политика
Эксперт-мониторинг с 5 по 12 декабря 2025 года от АНО Минин-центр

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы этой недели – "Заседание Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам", "Утверждена новая стратегия развития здравоохранения", "Два направления нижегородской реконкисты".

Федеральная тема – "Заседание Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам"

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ Президентской академии, д.филос.н. Андрей Дахин:

"Заседание Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшее 8 декабря 2025 года, было посвящено анализу стартового года всех элементов программы достижения стратегических целей текущего президентского политического цикла. Состоявшийся диалог президента РФ Владимира Путина с правительством высветил то, что не все ожидания президента реализуются в практике деятельности правительства. На общем фоне констатаций о в целом успешном старте всех 19 национальных проектов, президент отметил пять системных задач, которые требуют решения и не формального, а содержательного решения по существу вопросов. 

Первая – это проблема депопуляции, где уже принятых мер в сфере демографического развития, по мнению Путина, видимо, недостаточно. Вторая – это проблема замедления темпов роста экономики России, по которой необходимо приступить незамедлительно к реализации плана структурных изменений в экономике, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых. Третья структурная задача – это изменение структуры внешней торговли, которая должна стать более технологичной. Четвёртая системная задача, которую Владимир Путин обозначил перед правительством и регионами на будущий год, – это "обеление" национальной экономики, то есть, развитие прозрачной конкурентной деловой среды, а также гарантии грамотного, целевого расходования дополнительных финансовых средств, которые будут поступать в бюджет от увеличенного НДС и других сборов, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы всё работало легально. И пятая системная задача связана с проблемой низкой производительности труда, где требуются комплексные меры, чтобы проекты по повышению производительности труда в рамках текущего президентского цикла охватили не менее 40% средних и крупных предприятий в базовых несырьевых отраслях, а также все организации социальной сферы, где по-прежнему требуется сокращение времени на бумаги, планы, не нужные никому отчёты, те вещи, которые не имеют прямого отношения к обучению школьников, студентов, к обследованию и лечению пациентов и так далее. В целом это должно дать результат на уровне проектов технологического лидерства России. 

Выступления членов правительства обращают на себя внимание постоянством оборотов речи "по вашему распоряжению", "в соответствии с вашим указом", "ваших поручений", "вы сказали" и т.п., которые поясняют президенту РФ, что всё делается буква в букву, слово в слово в соответствии с его поручениями, указами и пр. Тем не менее, Путин выносит на рабочий слот свои 5 системных задач, которые, видимо, недостаточно внятно были расслышаны правительством РФ ранее. А в заключение обсуждения он отметил, чтобы отношение к уточнению задач носило не формальный характер, что очень важно не забывать про эти приоритеты. 

Действительно, озабоченность президента России можно понять, поскольку вся социально-экономическая ситуация, в которой находится Россия, неформально меняется, находится в движении. Если для противостояния недружественному влиянию Запада Россия может теперь опереться на плечо БРИКС, и в таком коллективном качестве успешно ему противостоять, то ситуация внутри блока дружественных стран требует иных подходов. Позиционирование России в среде стран БРИКС или ШОС имеет специфику, обусловленную фактором соревновательности, который действует в этой среде межгосударственных отношений. Каждая страна, двигаясь в интересах суверенного развития, стремится занять наиболее выгодную и высокую позицию в грядущем поле дружественной многополярности. В этом поле Россия должна убедительно выступать в своём индивидуальном качестве, с сольной программой. Поэтому темпы роста Китая, Индии, их технологический рост задают высокую планку, от которой нельзя отставать. Каждый момент замедления, отставания России чреват последствиями ещё более сильного отставания. И это не формальный процесс, реальность которого, видимо, воспринимает президент РФ, и он хочет, чтобы правительство России тоже увидело эту реальность".

Региональная тема – "Утверждена новая стратегия развития здравоохранения"

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин:

"8 декабря указом президента РФ Владимира Путина была утверждена Стратегия развития здравоохранения на период до 2030 года. Ключевыми ее приоритетами обозначены: борьба с факторами риска неинфекционных болезней, включая повышение мотивации граждан (особенно молодежи и лиц трудоспособного возраста) к ведению здорового образа жизни; обеспечение динамического наблюдения за состоянием здоровья граждан, у которых выявлены изменения в организме, способные привести к формированию факторов риска развития заболеваний и предрисков развития заболеваний; реализация мер, направленных на борьбу с ожирением населения (начиная с детского возраста); сохранение здоровья населения за счет профилактических мероприятий, внедрение технологий сбережения здоровья на популяционном уровне, включая здоровое старение и активное долголетие; создание условий для повышения качества и безопасности медицинской помощи, увеличения ее доступности, а также для роста доверия населения к системе здравоохранения; совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья, включая развитие соответствующей инфраструктуры, в целях повышения рождаемости; развитие медицинской реабилитации; внедрение разработанных научными, медицинскими и образовательными организациями новых медицинских и генетических технологий, включая фармакогенетику и предиктивную генетику; развитие технологий персонализированной медицины; разработка информационных систем в сфере здравоохранения с поддержкой принятия врачебных решений с использованием технологий искусственного интеллекта.

Отметим, что к настоящему времени Нижегородская область по ряду из этих направлений входит в число регионов-лидеров, что обусловлено реализацией сразу ряда комплексных мер. Во-первых, в рамках запущенных областным правительством проектов "Квартал здоровья" и "Город здоровья" созданы условия для обеспечения высокотехнологичной медицинской помощью детей и взрослых.

Во-вторых, особое внимание уделяется сохранению репродуктивного здоровья в целях обеспечения всех необходимых мер для поддержки семей, желающих зачать ребенка. В этом направлении флагманом выступает еще один проект, "Семейный квартал". Нельзя не отметить и очевидные успехи региона по борьбе с вредными привычками, пагубно влияющими на здоровье (в первую очередь молодежи), а именно готовящийся и в настоящее время проходящий обсуждение в Госдуме эксперимент по запрету на продажу вейпов в Нижегородской области и сохраняющийся тренд на снижение потребления алкоголя жителями региона (по этому показателю область входит в четверку лидеров по минимуму потребления в ПФО).

Безусловно, в этом отношении региональный опыт следует считать позитивным и рассматривать его как успешную практику по созданию всех необходимых условий для поддержки репродуктивного здоровья, профилактики системных заболеваний и созданию необходимых предпосылок к активному долголетию. Вместе с тем, нельзя и игнорировать отдельные процессы, вызывающие определенное недовольство со стороны населения: укрупнение медицинских учреждений, что усложняет доступ к медицинской помощи со стороны отдельных категорий граждан, особенно проживающих в малых городах и сельской местности; доступ к приему узкими специалистами только при наличии направлений врачей первичного звена (что по сути повышает бюрократическую нагрузку на последних) и т.д. Однако, нельзя не приветствовать и шаги, закрепленные в Стратегии, которые должны способствовать снятию такой напряженности: развитие телемедицины, внедрение электронных направлений к специалистам, ориентирование на персонализированные методы лечения".

Региональная тема – "Два направления нижегородской реконкисты"  

Эксперт "Минин-центра",  член Союза писателей России Валерий Киселёв:

"В уходящем 2025 году в культурной жизни Нижегородской области было два по-настоящему прорывных события: после весьма длительного застоя началось возрождение деятельности региональных организаций Союза писателей России и Российского военно-исторического общества.

Важность этих направлений - культурного, творческого, научного, воспитательного, идеологического – трудно переоценить как для России в целом так и для Нижегородской области, поэтому необходимо лишь приветствовать, что здесь начались положительные изменения. Примечательно, что прошли они с участием фигур федерального значения – Владимира Мединского, советника президента России и одновременно лидера как РВИО, так и Союза писателей России, так и Захара Прилепина, не только писателя с мировым именем, но и общественно-политического деятеля. Важно отметить и прямое активное участие на этих направлениях и ощутимую поддержку губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Так именно он летом 2025-го лично возглавил региональное отделение РВИО. Сразу же после собрания членов этого общества началась довольно заметная его деятельность – в Нижнем Новгороде прошло несколько важных мероприятий в сфере военно-патриотического воспитания, в том числе и межрегионального значения, как, например, форум поисковых отрядов Приволжского федерального округа. Значительно выросло количество членов РВИО, стали открываться его отделения в районах области. Укрепились и связи с родственными организациями. Например, с Центром военно-патриотического воспитания "Авангард", при котором открылся и уже провел несколько интересных мероприятий клуб по сохранению исторической памяти.

После объединительного собрания членов городской и областной организаций Союза писателей России появилась наконец-то единая писательская организация. Важное значение имеет и факт выборов на должность председателя ее правления Захара Прилепина. Выбран и новый состав правления, где удачно сочетаются мудрость, опыт и молодость. Вскоре после этого собрания в Нижнем Новгороде прошла целая серия мероприятий – без ложной скромности – федерального значения.

Например, 1-я Нижегородская книжная ярмарка, где были представлены книги десятков издательств страны. Ярмарку посетили тысячи нижегородцев и гостей города. Интересно прошли 16-й Международный славянский форум "Золотой витязь" (18+) с участием известного актера и режиссера депутата Госдумы Николая Бурляева, ставший традиционным 9-й международный литературный фестиваль имени М. Горького. Заметным событием для литературной общественности стал и приезд в Нижний Новгород главного редактора "Роман-газеты" Юрия Козлова и организованный с его участием форум "Проза молодых: преемственность или свободный полёт" (18+). Успешно прошёл в Кстове и, давно ставший традиционным, фестиваль "Русский смех" (14+) с участием гостей из нескольких регионов России. В "Центре Пешков", организованном Захаром Прилепиным, регулярно проходят интересные мероприятия, причем с гостями (поэты, писатели) из разных регионов страны. С участием писателей, журналистов и краеведов весь год в районах области шли встречи с читателями в рамках проекта "Большие писатели малой родины" (18+). Фонд культуры и поддержки творчества "Светорусье" c участием нижегородских писателей провел краеведческий патриотический конкурс "Мининская рать", посвященный памяти замечательного поэта Валерия Шамшурина. Готовится к открытию и мемориальная доска на доме, где он жил. 

Губернатор области Глеб Никитин сделал настоящий подарок нижегородцам: в городе открылся Дом писателей. Есть уже и планы его работы. Здесь будут проходить не только встречи авторов с читателями, литературная жизнь - хотелось бы верить – получит новый импульс для ее развития. Несколько встреч с читателями уже провёл Владимир Седов – предприниматель, меценат и писатель. Его новый роман "Русский клуб" о "лихих девяностых" вызвал огромный интерес у читающей публики. И подобные презентации своих книг писателями должны стать системой. 

Однако, известные слова президента России Владимира Путина - "Вместе с тем наметился некоторый диссонанс", - пусть и вырванные из контекста, вполне можно частично применить и к ситуациям, сложившимся в двух этих важнейших общественных организациях. Не изжит еще до конца формализм, есть иногда элементы показухи, не всегда мероприятия дают ощутимый воспитательный эффект. Молодежь и подростков следовало бы привлекать на них системно и более широко. В деятельности и РВИО и Союза писателей должно быть больше инициативы рядовых участников. Пока же, к сожалению, даже члены этих организаций плохо знают друга, а многим потенциальным любителям военной истории и читателям они и неизвестны. Следует и более чётко организовывать горизонтальное взаимодействие между многочисленными патриотическими организации (в Нижнем Новгороде их, кстати, около 150), учебными заведениями. В общем же, хотя база для развития этих двух важнейших общественных организаций и заложена хорошая, властям региона и активистам организаций предстоит постоянно ее поддерживать и развивать".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Здравоохранение Литература экономика
