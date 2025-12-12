Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

35 школьникам из новых регионов торжественно вручили паспорта в нижегородском Доме народного единства

12 декабря 2025
35 школьникам из новых регионов торжественно вручили паспорта в нижегородском Доме народного единства

Фото: Дмитрий Музыка

12 декабря, в День Конституции РФ, в нижегородском Доме народного единства прошла торжественная церемония вручения паспортов 35 школьникам из Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской области.

Главный документ и издание Конституции РФ юным гражданам вручили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин и врио начальника управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Нижегородской области полковник полиции Татьяна Мелихова.   

«Очень символично, что вручение паспортов детям проходит в День Конституции, а площадкой праздника выбран именно Дом народного единства. Все мы, граждане России, едины - вне зависимости от региона проживания, национальности и вероисповедания. Мы едины в том, что любим нашу великую страну. Сегодня ребята получили главный документ, который будет сопровождать их на протяжении всей жизни. Дорогие ребята, гордитесь своим гражданством! Наше государство надежно охраняет ваши права и свободы, создает все условия для вашей самореализации. Помните, что вы - часть великого народа, его истории и будущего. Гордитесь Россией и берегите свою Родину!» - обратился к школьникам Андрей Чечерин.

Поездка в Нижегородскую область для ребят из новых регионов организована в рамках проекта «Мы – граждане России» по инициативе Ассамблеи народов России.

«Мы стремимся укреплять связи и знакомить детей новых регионов с нашей огромной и великой Россией. Ребята получают возможность осознать весь потенциал и возможности своей страны. Через несколько лет они станут самостоятельными, и им предстоит сделать выбор дальнейшего жизненного пути. Мы даем им возможность увидеть мир, понять, к чему стремиться. Это помогает формировать их мировоззрение. И еще очень важно, что они знакомятся со сверстниками из других регионов. Именно такое взаимодействие укрепляет единство и сплачивает народ нашей страны», - отметил герой Луганской народной республики, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России ЛНР Алексей Карякин.

Анастасия из Запорожской области мечтает стать психологом и уже думает о будущем образовании.

«Мне всегда нравилось помогать людям, поэтому я решила стать психологом. Сейчас ищу информацию о вузах в разных городах страны и выбираю, где продолжить свое образование. Может быть, и в Нижнем Новгороде», - поделилась она.

«Очень понравилось это мероприятие, особенно когда хор Нижегородского государственного университета торжественно исполнял гимн России. Было особенно приятно и волнительно получать паспорт на сцене. Нижний Новгород произвел большое впечатление! Красивый город, и я хотел бы вернуться сюда еще», - поделился впечатлениями Руслан из ДНР.   

Для ребят также провели интеллектуальный квиз «Конституция РФ: история и современность». Гости получили памятные подарки от Дома народного единства.

В Нижегородской области программа для школьников организована правительством региона, Домом народного единства и НРО Ассамблеи народов России.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных