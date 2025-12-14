Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-7 в Кстовском районе

Фото:
25-километровая пробка образовалась на трассе М-7 в Кстовском районе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт.
Причиной затора стали дорожные работы, которые ведутся на мосту через реку Кудьма в районе деревни Ветчак. На время ремонта на участке введено реверсивное движение, а максимальная скорость снижена до 40 км/ч.
По информации ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород", работы продлятся до 19 ноября.
