Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-7 в Кстовском районе

Фото: Яндекс.Карты

25-километровая пробка образовалась на трассе М-7 в Кстовском районе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт.

Причиной затора стали дорожные работы, которые ведутся на мосту через реку Кудьма в районе деревни Ветчак. На время ремонта на участке введено реверсивное движение, а максимальная скорость снижена до 40 км/ч.

По информации ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород", работы продлятся до 19 ноября.