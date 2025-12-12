Еще 26 участков дорог включают в транспортную программу Нижнего Новгорода

Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Фото: Александр Воложанин

В Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2019-2030 годы планируют внести дополнения. Соответствующее предложение рассмотрели депутаты городской думы на заседании постоянной комиссии по транспорту, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Как сообщил глава дептранса Андрей Житников, часть объектов предлагается включить по инициативе областного минграда, часть — по обращениям застройщиков. Это связано с планируемым строительством новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры до 2030 года. Часть участков будет реконструирована, а другая - построена. 

Так, на основании обращения минграда предлагается добавить 21 объект. 

Строительство:

  • Двухполосная дорога по улице Большой Перекрестной (200 м) и по улице Дальней (20 м);
  • Магистральная улица районного значения на улице Яблоневой;
  • Новая городская дорога от проспекта Молодежного к трассе М-7;
  • Улица местного значения от улицы Федосеенко к жилым домам;
  • Дорога от улицы Новокузнечихинской до улицы Мира

Реконструкция:

  • Улица Черниговская (от Канавинского моста до Метромоста);
  • Улица Зеленодольская (расширение до нормативов улицы местного значения);
  • Улица Электровозная;
  • Улица Осипенко;
  • Улица Ракетная;
  • Улица Знаменская;
  • Улица Генерала Ивлиева;
  • Улица Новополевая (до параметров магистральной улицы городского значения);
  • Улица Федосеенко (с организацией выделенной полосы и реконструкцией светофора);
  • Дорога вдоль участка 52:18:0010531:1 от улицы Федосеенко (с созданием пешеходной и велоинфраструктуры);
  • Улица Блюхера;
  • Улица Мориса Тореза;
  • Улица Нефтегазовская;
  • Улица Литвинова;
  • Улица Ванеева (от дома 110Д до дома 231);
  • Улица Гордеевская (от Московского шоссе до улицы Народной).

Также в перечень включено размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры для обеспечения ввода ИТ-кампуса "Неймарк".

По обращениям застройщиков ООО СЗ "БизнесСтрой-НН" и ООО СЗ "КМ Немеко" предложено включить пять дорог, в том числе одну новую - участок улицы Правдинской от дома по улицы Магаданской, 1 до соединения с улицей затона имени 25 лет Октября.

Также будет проведена реконструкция еще четырех отрезков:

  • На улице Гончарова от дома №18 до дома №10 по улицы Профинтерна);
  • На улице Усиевича от дома №18 по улицы Гончарова до дома №1 по улице Усиевича);
  • Заречный бульвар с увеличением протяженности от дома №2Б до дома №2А по ул. Профинтерна;
  • Улица Матросская с расширением. 

Все проекты планируется реализовать в 2028-2030 годах. 

Ранее сообщалось, что 1,1 млрд рублей заложили на реконструкцию Ильинки и Плотничного переулка в Нижнем Новгороде. 

