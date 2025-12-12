Еще 26 участков дорог включают в транспортную программу Нижнего Новгорода

Фото:
В Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2019-2030 годы планируют внести дополнения. Соответствующее предложение рассмотрели депутаты городской думы на заседании постоянной комиссии по транспорту, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Как сообщил глава дептранса Андрей Житников, часть объектов предлагается включить по инициативе областного минграда, часть — по обращениям застройщиков. Это связано с планируемым строительством новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры до 2030 года. Часть участков будет реконструирована, а другая - построена.
Так, на основании обращения минграда предлагается добавить 21 объект.
Строительство:
Реконструкция:
Также в перечень включено размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры для обеспечения ввода ИТ-кампуса "Неймарк".
По обращениям застройщиков ООО СЗ "БизнесСтрой-НН" и ООО СЗ "КМ Немеко" предложено включить пять дорог, в том числе одну новую - участок улицы Правдинской от дома по улицы Магаданской, 1 до соединения с улицей затона имени 25 лет Октября.
Также будет проведена реконструкция еще четырех отрезков:
Все проекты планируется реализовать в 2028-2030 годах.
Ранее сообщалось, что 1,1 млрд рублей заложили на реконструкцию Ильинки и Плотничного переулка в Нижнем Новгороде.
