  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
15 декабря 2025 13:40Виновник пожара в нижегородской клинике возместит 12 млн рублей ущерба
15 декабря 2025 13:0127-летней декретнице из Выксы грозит лишение свободы за дропперство
15 декабря 2025 12:06Экс-глава ГУММиД Андрей Левдиков останется в СИЗО до 15 февраля
15 декабря 2025 09:58Кстовчанин лишился 13 млн рублей после звонка о замене электросчетчиков
14 декабря 2025 09:50Почти 11 тысяч пьяных водителей поймали в Нижегородской области
14 декабря 2025 09:00Почти 5 млн рублей отдал мошенникам пенсионер из Дзержинска
13 декабря 2025 19:37Умер глава Реутова, впавший в кому после ДТП под Нижним Новгородом
13 декабря 2025 14:53СК завел уголовное дело из-за вырубки редких деревьев в Борском округе
13 декабря 2025 12:45Карантин по бешенству ввели в Кстовском районе
13 декабря 2025 09:03Труп мужчины нашли на тротуаре в Нижнем Новгороде: что сказали в мэрии
Происшествия

Виновник пожара в нижегородской клинике возместит 12 млн рублей ущерба

15 декабря 2025 13:40 Происшествия
Виновник пожара в нижегородской клинике возместит 12 млн рублей ущерба

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В МЧС завершили расследование уголовного дела о пожаре в нижегородской клинике "Тонус". Виновник пожара возместит более 12 млн рублей ущерба, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Напомним, что инцидент произошел на Большой Покровской улице утром 10 июня 2025 года. Прямо во время пожара медики продолжали оперировать пациентку. Клинике пришлось закрыться на время ремонтных работ.

В МЧС уточнили, что сразу после полной ликвидации открытого горения на крыше здания на место приехали дознаватели. Вместе с профильными специалистами они осмотрели место происшествия и выяснили, какие именно работы велись на кровле в момент возникновения пожара. Это помогло определить круг причастных лиц. Предполагаемого виновника установили на раннем этапе. 

В рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 168 УК РФ ("уничтожение или повреждение имущества по неосторожности"), был назначен и проведен ряд экспертиз. По их результатам установлено, что деревянные конструкции крыши вспыхнули от лучистого теплового потока пламени газовой горелки вследствие преступной небрежности при выполнении огневых работ. 

Предполагаемого виновника допросили, затем ему было предъявлено обвинение. В ходе допросов была поэтапно восстановлена хронология его действий. Установлено, что перед началом работ с использованием открытого огня не были соблюдены элементарные требования пожарной безопасности.

После этого дознаватели, собрав доказательства и составив обвинительный акт, направили уголовное дело для утверждения и последующей передачи в суд.

Параллельно с уголовным преследованием дознаватели разъяснили всем участникам процесса возможность гражданско-правового урегулирования причиненного ущерба. Как выразились в МЧС, качественная фиксация вины и последствий пожара создала основу для конструктивного диалога между сторонами. 3 декабря между виновным лицом, его работодателем и всеми потерпевшими было заключено мировое соглашение о полном возмещении ущерба в размере 12 млн рублей.

"Данный документ был приобщен к материалам уголовного дела, что явилось закономерным итогом восстановленной справедливости", - заключили в пресс-службе регионального управления МЧС.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар Ущерб
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных