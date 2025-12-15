Виновник пожара в нижегородской клинике возместит 12 млн рублей ущерба Происшествия

В МЧС завершили расследование уголовного дела о пожаре в нижегородской клинике "Тонус". Виновник пожара возместит более 12 млн рублей ущерба, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Напомним, что инцидент произошел на Большой Покровской улице утром 10 июня 2025 года. Прямо во время пожара медики продолжали оперировать пациентку. Клинике пришлось закрыться на время ремонтных работ.

В МЧС уточнили, что сразу после полной ликвидации открытого горения на крыше здания на место приехали дознаватели. Вместе с профильными специалистами они осмотрели место происшествия и выяснили, какие именно работы велись на кровле в момент возникновения пожара. Это помогло определить круг причастных лиц. Предполагаемого виновника установили на раннем этапе.

В рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 168 УК РФ ("уничтожение или повреждение имущества по неосторожности"), был назначен и проведен ряд экспертиз. По их результатам установлено, что деревянные конструкции крыши вспыхнули от лучистого теплового потока пламени газовой горелки вследствие преступной небрежности при выполнении огневых работ.

Предполагаемого виновника допросили, затем ему было предъявлено обвинение. В ходе допросов была поэтапно восстановлена хронология его действий. Установлено, что перед началом работ с использованием открытого огня не были соблюдены элементарные требования пожарной безопасности.

После этого дознаватели, собрав доказательства и составив обвинительный акт, направили уголовное дело для утверждения и последующей передачи в суд.

Параллельно с уголовным преследованием дознаватели разъяснили всем участникам процесса возможность гражданско-правового урегулирования причиненного ущерба. Как выразились в МЧС, качественная фиксация вины и последствий пожара создала основу для конструктивного диалога между сторонами. 3 декабря между виновным лицом, его работодателем и всеми потерпевшими было заключено мировое соглашение о полном возмещении ущерба в размере 12 млн рублей.

"Данный документ был приобщен к материалам уголовного дела, что явилось закономерным итогом восстановленной справедливости", - заключили в пресс-службе регионального управления МЧС.