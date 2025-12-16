Нижегородская область завоевала 13 наград по итогам XI Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Нижегородские проекты завоевали 13 наград по итогам общенационального финала XI Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Церемония награждения победителей прошла в Санкт-Петербурге. Конкурс был посвящен памяти его основателя Геннадия Шаталова.

Всего на конкурс в этом году поступило свыше 3,5 тысячи заявок от авторов и производителей туристических сувениров из 79 регионов России, а также из Республики Беларусь. В общенациональный финал было допущено около тысячи конкурсных позиций.

«Гордимся нижегородскими проектами, которые получили заслуженное признание в престижном конкурсе! Приобретение туристических сувениров – особая составляющая поездки для каждого путешественника. На память из Нижегородской области можно привезти множество красивых и качественных сувениров. Особенно ценится ручная работа, творчество наших мастеров. Уверен, что благодаря конкурсу интерес к нашим производителям и их продукции вырастет еще больше», – отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

В номинации «Магазин туристических сувениров» гран-при завоевал нижегородский магазин сувениров и подарков «Карманъ». В номинации «Сувенир региона» в категории «эконом-класс» гран-при получило леденцовое монпансье «Нижегородский диалект».

Сразу несколько наград завоевали нижегородские проекты в номинации «Сувенир города». В категории «эконом-класс» 2-е место присуждено магниту «Избушка» из мастерской «Луч» (г. Бор), 3-е место – набору стикеров из арт-мастерской «Сова» (г. Арзамас). Среди сувениров средней ценовой категории 1-е место – у проекта «Украшения с кусочками соковины» из Выксы.

Еще несколько наград взяли проекты из г. Семенова. 2-е место в номинации «Этнографический сувенир» высокой ценовой категории досталось матрёшке «Кержаки Староверы», 1-е место в номинации «Сувенир-игрушка» в категории «эконом-класс» – деревянному конструктору-раскраске «Самолёт из Федосеево».

В номинации «Сувенир музея» нижегородские проекты завоевали две награды. 1-е место в средней ценовой категории – у сувенира музея «АНТ-25» из Чкаловска, 3-е место в высокой ценовой категории – у сувенира «Богородского Куркуля угощение».

В номинации «Сувенир события» в высокой ценовой категории 3-е место завоевал зимний комплект «Чкаловская рыбалка». В номинации «Идея линейки туристической сувенирной продукции Союзного государства» в категории VIP победы удостоилась продукция «СОЮЗная» из Богородска.

Еще две награды нижегородцы получили в номинации «Идея туристического сувенира». В средней ценовой категории гран-при получила идея «КарманНН» из Богородска, 1-е место – идея «Дивная обряда» (автор – Светлана Ковалева из Арзамаса).

В министерстве туризма и промыслов региона отметили, что проведение туристических конкурсов способствует продвижению позитивного имиджа Нижегородской области и повышению туристического потока в регион. Это соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».