HR-специалист Ничуговская раскрыла, к чему готовиться сотрудникам и соискателям в 2026 году Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

Мир труда претерпевает радикальные изменения, и привычные нам форматы работы становятся неактуальными. HR-специалисты, отвечающие за управление человеческими ресурсами, уже сейчас активно готовятся к вызовам 2026 года. Какие же ключевые тренды будут определять нашу профессиональную жизнь в ближайшем будущем? Об этом 360.ru рассказала основатель кадрового агентства и консалтинговой компании Business Essentials Group Юлия Ничуговская.

Эпоха обязательного офисного труда уходит в прошлое. К 2026 году стандартом станет гибридный формат работы: часть времени — из дома, часть — в офисе. Оценка эффективности будет основываться на результатах, а не на количестве отработанных часов.

Для российских компаний это означает необходимость адаптации к новым условиям: обеспечение кибербезопасности с использованием отечественного ПО и внедрение прозрачного управления через онлайн-сервисы, что позволит нанимать сотрудников из разных регионов.

Алгоритмы смогут быстро анализировать и отбирать резюме, автоматизировать ответы на стандартные вопросы кандидатов в чате, создавать персонализированные планы обучения для каждого сотрудника, а также анализировать настроение в коллективе через анонимные опросы и тон сообщений в корпоративных чатах (с соблюдением этических норм).

Главная проблема — нехватка специалистов по работе с ИИ.

Однако главной проблемой станет нехватка специалистов, способных эффективно работать с этими технологиями. Компании будут инвестировать в ментальное здоровье своих сотрудников (доступ к психологам и программы против выгорания), финансовую стабильность и поддержку семей.

Пожизненная работа на одной должности уйдет в прошлое. Будущее — за непрерывным обучением внутри компании. А поскольку на рынке труда одновременно присутствуют пять поколений - от беби-бумеров до представителей Gen Z -, требуются гибкие подходы к коммуникации, мотивации и развитию.

К 2026 году успешная компания станет экосистемой, предлагающей стабильность, смысл, заботу о благополучии, персонализированный подход и возможности для роста. Технологии станут фоном, подчеркнула Юлия Ничуговская, а главной ценностью — человек: его мотивация, здоровье и лояльность.

Российский бизнес, адаптирующий глобальные тренды, получит сильную и преданную команду. Способность к трансформации и инвестиции в сотрудников станут ключевыми для успеха.