Семью на Бору проверят из-за насилия над детьми Происшествия

На Бору в Нижегородской области начата доследственная проверка по фактам возможного нарушения прав малолетних детей.

Поводом для этого послужил сюжет федерального телеканала, в котором утверждается, что местная жительница воспитывает своих детей в ненадлежащих условиях и применяет к ним насилие.

Проверку организовали борские следователи СК. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ситуацией также заинтересовалась прокуратура. Надзорный орган проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В случае подтверждения информации будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что жительницу Дивеевского района будут судить за многолетнее истязание четырех своих несовершеннолетних детей.