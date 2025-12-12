Мать семерых детей из Заволжья задержали за долги по алиментам

В Костроме задержана 36-летняя жительница Заволжья, находившаяся в федеральном розыске по делу о неуплате алиментов. Женщина уклонялась от исполнения родительских обязанностей перед своими семерыми детьми, возраст которых — от 2 до 18 лет. Ранее они были изъяты у родительницы уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Уголовное дело в отношении заволжанки было возбуждено в марте 2025 года по статье 157 УК РФ. По данным полиции, общая сумма долга по алиментам превысила 2 миллиона рублей. После начала расследования женщина скрылась, и ее объявили в розыск.
В декабре сотрудники уголовного розыска из Заволжья получили информацию о возможном местонахождении разыскиваемой. Совместно с полицейскими Костромского линейного отдела МВД на транспорте они провели операцию по задержанию женщины на железнодорожном вокзале станции Кострома-Новая.
Фигурантку передали инициаторам розыска в Нижегородскую область. В полиции напомнили, что за злостную неуплату алиментов предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что отца пятерых детей из Кстова приговорили к семи месяцам лишения свободы за более чем двухмиллионный долг по алиментам.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+