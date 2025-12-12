Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Происшествия

Мать семерых детей из Заволжья задержали за долги по алиментам

12 декабря 2025 09:56
Мать семерых детей из Заволжья задержали за долги по алиментам

В Костроме задержана 36-летняя жительница Заволжья, находившаяся в федеральном розыске по делу о неуплате алиментов. Женщина уклонялась от исполнения родительских обязанностей перед своими семерыми детьми, возраст которых — от 2 до 18 лет. Ранее они были изъяты у родительницы уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. 

Уголовное дело в отношении заволжанки было возбуждено в марте 2025 года по статье 157 УК РФ. По данным полиции, общая сумма долга по алиментам превысила 2 миллиона рублей. После начала расследования женщина скрылась, и ее объявили в розыск.

В декабре сотрудники уголовного розыска из Заволжья получили информацию о возможном местонахождении разыскиваемой. Совместно с полицейскими Костромского линейного отдела МВД на транспорте они провели операцию по задержанию женщины на железнодорожном вокзале станции Кострома-Новая.

Фигурантку передали инициаторам розыска в Нижегородскую область. В полиции напомнили, что за злостную неуплату алиментов предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что отца пятерых детей из Кстова приговорили к семи месяцам лишения свободы за более чем двухмиллионный долг по алиментам. 

алименты Заволжье Полиция
