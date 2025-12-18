Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

pLTE-сети набирают обороты: рынок в России вырос почти на 50% за год

18 декабря 2025 15:47 Общество
pLTE-сети набирают обороты: рынок в России вырос почти на 50% за год

Российский рынок частных LTE-сетей (pLTE) продолжает демонстрировать уверенный рост. По итогам 2024 года его объем увеличился на 156% — с 2 до 5 млрд рублей. В 2025 году, согласно прогнозу аналитического агентства Telecom Daily, сегмент прибавит еще около 50%, достигнув отметки в 7,4 млрд рублей.

Крупнейшим игроком в этом направлении остается МТС. С 2018 по 2025 год оператор реализовал 69 пилотных и коммерческих проектов, что составляет 43% рынка. Вторую позицию занимает Мегафон с 56 проектами (35%), а замыкает тройку лидеров Ростелеком — 7 запусков (4%). Остальные 30 сетей (18%) были построены другими участниками отрасли.

МТС также стал лидером по реализации сетей (19).

Наибольший интерес к pLTE проявляют компании из горнодобывающего сектора — на них приходится 46% всех внедрений. Далее следуют нефтегазовая отрасль (16%), транспорт (12%), энергетика (11%) и нефтехимия (8%).

Стоимость проектов pLTE варьируется в широком диапазоне. В период с 2021 по 2023 год она колебалась от нескольких десятков миллионов до 150 млн рублей. В 2024 году разброс стал заметно шире: от компактных решений за 50–90 млн до крупных инфраструктурных систем стоимостью более 200 млн рублей. Некоторые проекты превышали 500 млн рублей.

Среди ключевых тенденций — активное импортозамещение и переход на отечественные технологии. Это движение поддерживается государственной политикой технологического суверенитета и включением pLTE в национальные программы цифровизации.

Частные сети все чаще дополняются искусственным интеллектом и edge-решениями, позволяющими обрабатывать данные в режиме реального времени. С переходом к p5G pLTE станет основой для новых промышленных сценариев.

Набирают популярность модульные и гибридные архитектуры, сочетающие pLTE со спутниковыми каналами связи — особенно в труднодоступных регионах. Также растет интерес к модели «сеть как услуга» (SaaS), что делает технологию доступной для среднего бизнеса. Формируется и вторичный рынок оборудования.

Тем не менее, отрасль сталкивается с рядом вызовов. Среди них — нехватка специалистов, рост издержек, а также возрастающие требования к уровню безопасности и стабильности сетей.

Эксперты подчеркивают, что pLTE становится критически важной технологией для отраслей, где надежная связь напрямую влияет на эффективность и безопасность процессов. Рынок постепенно переходит от тестовых решений к массовым внедрениям. Ожидается, что в ближайшие годы сегмент pLTE/5G будет расти ежегодно на 25–30%.

Теги:
Интернет Технологии цифровизация
