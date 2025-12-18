Экономист усомнился в введении налога на сверхприбыль кредитных организаций Экономика

Эксперт финансового рынка, экономист Андрей Бархота, высказал сомнения относительно принятия нового закона о повышенном налоге на сверхприбыль банков в России. По его мнению, в случае ухудшения ситуации в банковской отрасли, банки будут вынуждены создавать значительные резервы по ссудам, что приведет к уменьшению их капитала.

Бархота подчеркнул, что если у банков изымут дополнительные средства, это может потребовать их последующей докапитализации. Он также отметил, что в следующем году для банков будет введен налог на добавленную стоимость (НДС), что также увеличит нагрузку на потребителей.

Экономист в комментарии для 360.ru высказал опасения, что через несколько месяцев у банков может не быть повышенных доходов, что делает принятие закона о повышенном налоге на сверхприбыль менее вероятным. Бархота также отметил, что банки будут вынуждены компенсировать потери, выдавая более дорогие кредиты с более строгими условиями одобрения, что в конечном итоге отразится на потребителях, которые станут основными плательщиками этих инициатив.

Напомним, ранее фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о введении налога на сверхприбыль кредитных организаций. Инициатива направлена на пополнение бюджета за счёт крупных банков, чья прибыль значительно выросла в последние годы.