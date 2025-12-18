ОМК усилила позиции в рейтингах устойчивого развития РСПП Общество

Фото: ОМК

Объединённая металлургическая компания (ОМК) улучшила свои результаты в национальных индексах устойчивого развития, которые ежегодно составляет Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Компания сохранила высшую категорию "А" в индексе "Вектор устойчивого развития". Этот рейтинг показывает, насколько эффективно бизнес развивает социальные и экологические инициативы. В ОМК уже давно делают ставку на поддержку сотрудников и их семей, а также на развитие городов, где работают предприятия компании.

Кроме того, ОМК поднялась на ступень выше в индексе "Ответственность и открытость" — с группы "С" до группы "В". Здесь оценивается, насколько полно и прозрачно компания рассказывает о своей работе в сфере устойчивого развития. По мнению экспертов РСПП, в годовом отчёте ОМК представлена подробная информация о социальных и экологических проектах, их влиянии на бизнес, а также о подходе компании к управлению этими направлениями.

Президент ОМК Наталья Еремина отметила, что компания продолжает масштабно вкладываться в развитие человеческого капитала, городов и экологические проекты, а также работает над повышением эффективности корпоративного управления. Всё это, по её словам, способствует устойчивому развитию бизнеса и поддерживает комплексное развитие территорий, где живут и работают сотрудники.

Она также подчеркнула, что принцип открытости остаётся для компании ключевым — в ОМК стараются подробно рассказывать о своей работе и достигнутых результатах, что помогает укреплять доверие коллектива, партнёров и представителей власти.