43 ребенка ветеранов СВО из Нижегородской области побывали на «Елке Победы» в Москве Общество

Фото: Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

Филиал фонда «Защитники Отечества» при поддержке правительства Нижегородской области организовал посещение новогодней программы «Ёлка Победы» для 43 детей ветеранов СВО региона. 20 декабря в Музее Победы на Поклонной горе стартовало это традиционное мероприятие, в котором приняли участие дети из семей военнослужащих. Для них подготовили увлекательное командное путешествие, а также новогодний тематический подарок от Музея Победы.

Ребята от 6 до 14 лет приняли участие в захватывающих приключениях в исторических декорациях и диорамах: их ждали костюмированные персонажи, лазертаг, секретные шифры и головоломки. В ходе полуторачасовой игры они словно стали участниками памятных исторических событий героического прошлого нашей страны.

«Это была захватывающая поездка, было очень интересно участвовать во всех мероприятиях, которые для нас приготовили: особенно понравились спектакль-сказка «Морозко» и театрализованное представление», - поделилась дочь ветерана СВО Софья.

На Поклонной горе ежегодно готовят новый сценарий новогодней игры. В этом году ребятам предстояло спасти Снегурочку, которая случайно попала в ловушку старой военной киноплёнки. Мальчишкам и девчонкам, пришедшим на новогоднее представление в Музей Победы, необходимо было отправиться в прошлое и помочь ей вернуться в наше время. Ребят ожидала опасная дорога из сурового декабря 1941 года до победного мая 1945 года. За время игры ребята познакомились с отважными героями тех давних событий, преодолели многочисленные препятствия и вражеские ловушки, и в финале на ёлке загорелись праздничные огни.

Всего за время проведения новогоднего представления в нём смогут бесплатно принять участие тысячи детей участников специальной военной операции из разных регионов РФ.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и с переобучением и трудоустройством, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.