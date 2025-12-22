Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2025 15:11Деревни-тезки исчезнут в нижегородских округах к 1 марта 2026 года
22 декабря 2025 14:42В Нижегородской области подвели итоги программы "Родина", приуроченной к 80-летию Победы
22 декабря 2025 14:38Роспотребнадзор напомнил нижегородцам о сроках хранения новогодних салатов
22 декабря 2025 14:3243 ребенка ветеранов СВО из Нижегородской области побывали на «Елке Победы» в Москве
22 декабря 2025 14:15Евгений Люлин высказался о кровавых нападениях в школах
22 декабря 2025 14:02T2 запустила акцию "Кешбэк баллами Плюса" при оплате покупок в салонах Т2
22 декабря 2025 13:18Конкурс на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде вновь не состоялся
22 декабря 2025 12:57Нижегородец Роман Скудняков отмечен за вклад в развитие атомной отрасли
22 декабря 2025 12:52Нижегородцам напомнили, как правильно выбрать икру к новогоднему столу
22 декабря 2025 12:36Около 70% "разливаек" закрыли в Нижегородской области
Общество

43 ребенка ветеранов СВО из Нижегородской области побывали на «Елке Победы» в Москве

22 декабря 2025 14:32 Общество
43 ребенка ветеранов СВО из Нижегородской области побывали на «Елке Победы» в Москве

Фото: Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

Филиал фонда «Защитники Отечества» при поддержке правительства Нижегородской области организовал посещение новогодней программы «Ёлка Победы» для 43 детей ветеранов СВО региона. 20 декабря в Музее Победы на Поклонной горе стартовало это традиционное мероприятие, в котором приняли участие дети из семей военнослужащих. Для них подготовили увлекательное командное путешествие, а также новогодний тематический подарок от Музея Победы.

Ребята от 6 до 14 лет приняли участие в захватывающих приключениях в исторических декорациях и диорамах: их ждали костюмированные персонажи, лазертаг, секретные шифры и головоломки. В ходе полуторачасовой игры они словно стали участниками памятных исторических событий героического прошлого нашей страны.

«Это была захватывающая поездка, было очень интересно участвовать во всех мероприятиях, которые для нас приготовили: особенно понравились спектакль-сказка «Морозко» и театрализованное представление», - поделилась дочь ветерана СВО Софья.

На Поклонной горе ежегодно готовят новый сценарий новогодней игры. В этом году ребятам предстояло спасти Снегурочку, которая случайно попала в ловушку старой военной киноплёнки. Мальчишкам и девчонкам, пришедшим на новогоднее представление в Музей Победы, необходимо было отправиться в прошлое и помочь ей вернуться в наше время. Ребят ожидала опасная дорога из сурового декабря 1941 года до победного мая 1945 года. За время игры ребята познакомились с отважными героями тех давних событий, преодолели многочисленные препятствия и вражеские ловушки, и в финале на ёлке загорелись праздничные огни.

Всего за время проведения новогоднего представления в нём смогут бесплатно принять участие тысячи детей участников специальной военной операции из разных регионов РФ.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и с переобучением и трудоустройством, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год СВО Фонд "Защитники Отечества"
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных