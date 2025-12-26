"Торпедо-Горький" вырвал победу у "Южного Урала" в последнем матче года Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" завершили календарный год на позитивной ноте, одержав непростую победу в выездном матче против "Южного Урала" 25 декабря. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу нижегородцев.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Несмотря на ощутимое игровое преимущество автозаводцев, которые чаще владели шайбой и перебросали соперника практически вдвое, по-настоящему острых моментов у ворот орчан создать не удалось.

Во втором игровом отрезке обе команды сосредоточились на обороне, сводя к минимуму риски. Однако именно хозяевам удалось воспользоваться шансом и открыть счёт — 1:0.

В третьем периоде подопечные Дмитрия Космачева активно пошли вперёд, стремясь отыграться. Нижегородцы провели немало времени в атаке, но долгое время счёт оставался неизменным. Лишь за три секунды до финальной сирены Данил Савунов точным броском восстановил равновесие — 1:1. Игра перешла в овертайм.

В овертайме нижегородцы добились своего. Победную шайбу забросил новичок команды Амир Гараев — 2:1.

"Торпедо-Горький" уходит на новогоднюю паузу, закрепившись на 14 месте в зоне плей-офф.

Следующий матч (6+) команда проведёт уже в 2026 году. 5 января горьковчане примут воскресенский "Химик".

К сожалению, в этот день удача не улыбнулась другим клубам системы: "Чайка" разгромно проиграла на выезде, а "Торпедо" уступило в последней домашней игре.