Новости

"Нижэкология-НН" подвела итоги предновогоднего проекта по установке экологичных елей

26 декабря 2025 15:40
Нижэкология-НН подвела итоги предновогоднего проекта по установке экологичных елей

Фото: пресс-служба "Нижэкология-НН"

Ежегодно в преддверии новогодних праздников региональный оператор ООО "Нижэкология-НН" реализует проект "Экоёлка с регоператором". Благодаря ей в пяти нижегородских вузах и школе были установлены живые ели, выращенные в питомнике. Украшения для новогодней красавицы - гирлянды и игрушки - изготавливались студентами и школьниками из вторсырья. 

Первыми ель нарядили студенты филиала Высшей школы экономики. Обучающиеся вуза активно развивают проектное экологическое движение, изучают экономику замкнутого цикла и делают уникальные вещи из переработанных пластиковых крышечек. В ННГУ им. Н.И. Лобачевского ребята развернули настоящие новогодние мастер-классы, изготовив игрушки из фетра, бумаги, лент и ниток. Студенты НГЛУ им. Н.А. Добролюбова использовали старые металлические банки и крышечки, жгут и картон. Команда из НГТУ им. Р.Е. Алексеева открыла для себя интересный формат - они фигурно вырезали картон и обмотали его использованными нитками для вязания. В Нижегородском строительном техникуме гирлянды и игрушки делали из втулок, стекла, лампочек, старых дисков и металлических банок. В школе №89 дети украсили ель изделиями из переработанной бумаги, ленточек, палочек и бечевки. Все новогодние украшения получились яркими и необычными, а учащиеся показали, что и из вторичных материалов можно создать настоящие произведения искусства.

"Для участия в конкурсе студенты разработали и изготовили новогодние шары из крышечек от воды, сока и молока. Таким образом дали мусору вторую жизнь для прекрасных елочных украшений. Забота об окружающей среде, осознанное потребление и следование концепциям экономики замкнутого цикла на сегодняшний день является обязательным условием формирования профессиональной этики любого специалиста. У нас в вузе также создано целое экологическое пространство, где студенты реализуют проекты по созданию изделий из переработанного пластика, а также просветительские мероприятия", - сказала заместитель декана факультета экономики и декана факультета менеджмента по проектной деятельности НИУ ВШЭ-Нижний Новгород Нелли Чапрак.

Проект "Экоёлка с регоператором" проводится уже пять лет. В 2021 году такая ёлка была установлена в Нижегородском государственном лингвистическом университете, а в 2022 году игрушками из вторичного пластика украшали дерево в Экоториуме

"Во-первых хочется поздравить всех нижегородцев с наступающим Новым годом и Рождеством! Нашим проектом мы хотим показать не только ребятам, но и взрослым, что искусственные ели не так безопасны и экологичны, как может показаться на первый взгляд. Их производство наносит вред окружающей среде, а после использования они не подлежат безопасной утилизации и не перерабатываются. Школьники и студенты видят пример бережного отношения к вещам, изучают технику апсайклинга, занимаются творчеством. И, пожалуй, самое главное, они видят, как правильно нужно утилизировать ели – положить не в мусорный контейнер, а разместить на площадке для крупногабаритных отходов или сдать в специальный пункт приема на переработку", - отметил директор ООО "Нижэкология-НН" Андрей Паршин. 

Выбрать самую красиво украшенную ель мог любой желающий на странице регоператора в социальной сети. Победителем по итогу зрительского голосования стал ГБПОУ "Нижегородский строительный техникум". Второе и третье место разделили школа №89 и филиал НИУ ВШЭ соответственно. Все они получили подарки от регионального оператора. 

В продолжении реализации проекта ООО "Нижэкология-НН" планирует осуществить посадку живых елей в черте города совместно со студентами и школьниками для улучшения экологии и поддержания биоразнообразия. Напомним, подобный проект уже был реализован в июне 2025 года с учащимися Школы 800.

