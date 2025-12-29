Врачи дали советы, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья Общество

Новогодние праздники — это время радости, веселья и общения, но они также могут стать серьёзным испытанием для организма. В первую очередь, это касается желудочно-кишечного тракта и печени, которые подвергаются значительной нагрузке из-за обилия жирной пищи и алкоголя. Чтобы минимизировать вред и быстро вернуться к привычному ритму жизни, важно правильно подготовиться к застолью и соблюдать определенные рекомендации.

Подготовка к празднику

Подготовить организм к обилию алкоголя заранее невозможно, так как активность ферментов, расщепляющих алкоголь, генетически запрограммирована. Никакие витамины не способны создать защитный барьер. Однако умеренность и осознанный подход могут значительно снизить риск негативных последствий.

Нарколог Алексей Казанцев в беседе с 360.ru рекомендовал либо полностью отказаться от алкоголя, либо минимизировать его количество. Янтарная и лимонная кислоты могут помочь, но их следует принимать с осторожностью, чтобы не вызвать гастрит или язвенную болезнь желудка. Лучше всего употреблять их после еды и в умеренных количествах.

Как правильно пить

Чтобы уменьшить риск похмелья, важно правильно закусывать, подчеркнула врач-эндокринолог, нутрициолог Наталья Петрова. Жирная пища, такая как майонез, действительно замедляет всасывание алкоголя, но не защищает организм полностью. Более эффективным будет употребление белка: яиц, греческого йогурта или нежирного мяса. Также следует избегать пустых углеводов, таких как выпечка и сладости, которые могут усилить скачки глюкозы.

Антиоксиданты из овощей, особенно крестоцветных, и авокадо помогают защитить печень. После застолья рекомендуется употреблять лёгкий белок и клетчатку, избегая тяжёлой пищи.

Не менее важным элементом праздничного стола является вода. Алкоголь обезвоживает организм, поэтому важно восполнять запасы жидкости. На каждый бокал шампанского рекомендуется выпивать стакан воды. Лучше избегать газировки и сладких соков, которые могут усилить опьянение и вызвать головную боль на следующий день.

Травяные чаи из ромашки или мяты могут успокоить раздражённый ЖКТ, но они не заменяют полноценное восполнение жидкости. Лучше использовать кокосовую воду или минеральную воду с лимоном, которые содержат электролиты (магний и калий).

Безопасная доза алкоголя

Безопасной нормы потребления алкоголя не существует, но есть рекомендации, которые помогут избежать похмелья. Для мужчин это четыре стопки крепкого алкоголя (по 30 мл) или четыре банки пива (по 0,33 л), а для женщин — две стопки или две банки пива. Также можно выпить неполный бокал вина (130-150 мл). Превышение этих доз увеличивает риск негативных последствий.

Что делать при похмелье

Если похмелье все же настигло, важно правильно восстановить организм. Утренний контрастный душ и прогулка на свежем воздухе помогут взбодриться. Также необходимо восполнить запасы жидкости, витаминов группы B, калия и магния. При головной боли можно принять спазмолитики или обезболивающие.

Завтрак должен быть лёгким, но питательным. Это могут быть яйца, банан, овсянка или другие продукты, богатые белком и витаминами группы B. Пробиотики, такие как кефир или йогурт, помогут восстановить работу ЖКТ после обильного застолья. В тяжёлых случаях может потребоваться консультация врача и инфузионная терапия.

После похмелья не стоит интенсивно тренироваться или посещать сауну. Это дополнительная нагрузка на организм, который и так испытывает стресс из-за обезвоживания. Лучше сначала восполнить баланс воды, а затем постепенно возвращаться к привычному образу жизни.

Возвращение к рабочему ритму

После новогодних праздников важно правильно вернуться к здоровому образу жизни. Врачи рекомендуют полностью отказаться от алкоголя на несколько дней, наладить питьевой режим и вернуться к регулярному питанию. Основу рациона должны составлять клетчатка, белок и овощи. Соковые голодания и другие экстремальные методы детоксикации могут нанести вред организму.