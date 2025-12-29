В сервис "Семейный навигатор" добавили детские и спортплощадки Кстовского района и Арзамаса Общество

Фото: АНО "Институт демографического развития"

АНО «Институт демографического развития» обновила интерактивную карту зон активного отдыха в Нижегородской области, размещенную на официальном сайте, в разделе «Наши продукты». Число площадок, где семьи с детьми могут с интересом и пользой провести время, выросло вдвое – с 42 до 84.

Ранее сервис помогал пользователям легко ориентироваться в игровой и спортивной инфраструктуре Нижнего Новгорода. Теперь на карту добавились детские и спортивные площадки – 20 объектов в Кстовском районе и 22 объекта в Арзамасе.

«Семейный навигатор» призван помочь родителям и детям начать проводить больше времени на свежем воздухе в безопасных и оборудованных местах. Проект был удостоен награды крупнейшей digital-премии в Европе Tagline Awards за креативный подход к коммуникациям с учетом интересов населения.

Воспользоваться картой можно без подключения к интернету, предварительно скачав ее в формате PDF. Это особенно актуально во время запланированного отдыха за городом или в местах со слабым сигналом сети.

Для удобства поиска онлайн-версия сервиса оснащена фильтрами: по типу площадки (детская/спортивная), городу и району, возрасту пользователей, оборудованию (качели, турники, памп-трек и др.) и режиму работы. Карточки с описанием локаций дополняют фотографии мест и функция построения маршрута до выбранной точки – пешком или на транспорте.

«Новые населенные пункты на нашей карте – лишь первый шаг. Мы последовательно расширяем проект, чтобы каждая семья могла без лишних усилий найти поблизости место для активного отдыха: спортивную зону или детскую площадку. Так мы способствуем укреплению семейных традиций, формируем культуру совместного досуга, повышаем приверженность людей здоровому образу жизни», – отметил директор Института демографического развития Евгений Журавлев.

Напомним, работа по стабилизации демографической ситуации в регионе ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Семья». По решению губернатора Глеба Никитина период с 2025-го по 2030 год объявлен Пятилетием семьи в Нижегородской области.