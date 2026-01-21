"Торпедо-Горький" уверенно обыграл "Зауралье" благодаря дублю Матвея Уткина Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" одержали домашнюю победу над "Зауральем" со счётом 4:1.

Счёт в матче открыл Матвей Уткин, реализовав выход один на один. Вторую шайбу в ворота гостей отправил Даниил Ильин.

Автором третьего гола снова стал Уткин. Он оформил дубль.

В концовке встречи, несмотря на гол "Зауралья" в третьем периоде, окончательную точку поставил Руслан Газизов, поразив пустые ворота соперника.

Благодаря этой победе команда Дмитрия Космачева набирает 52 очка и находится на 13-ом месте таблицы чемпионата.

Заключительный матч (6+) домашней серии "автозаводцы" проведут 23 января против "Омских Крыльев".

Ранее сообщалось, что "Торпедо" произвело обмен с "Адмиралом" и попрощалось с вратарем Иваном Кульбаковым.