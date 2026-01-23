Эксперт-мониторинг событий с 16 по 23 января 2026 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.Темы недели – "Страсти по Гренландии, "Совет мира" Трампа и визит Уиткоффа в Москву", "Долговая нагрузка Нижегородской области достигла 216,47 млрд рублей", "Нижегородская область войдет в "Золотое кольцо" России".

Федеральная тема – "Страсти по Гренландии, "Совет мира" Трампа и визит Уиткоффа в Москву"

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов:

"Основным событием текущей недели стал очередной международный экономический форум в Давосе 21-22 января, который имел, помимо всего прочего, немало интригующих моментов. Прежде всего надо отметить, что это мероприятие проводится с 1971 года, после знаменитого "шока Никсона", когда США отказались от привязки доллара к золоту. С тех пор форум в Давосе, несмотря на изменение в названии в 1987 году на "международный", превратился в собрание так называемых "старых европейских элит", а его повестка, так или иначе, привязывалась к проблемам европейского континента.

В отличие от другого подобного мероприятия, Мюнхенской конференции по безопасности, ставшей скорее публичной площадкой для громких политических заявлений мировых лидеров, в Давосе традиционно практиковалась именно "кулуарная политика". На этот раз главной темой стали отношения между США и Европой. Трамп провел операцию по аресту венесуэльского президента Николаса Мадуро и тут же объявил о претензиях на остров Гренландию. Помимо всего прочего он анонсировал и создание новой структуры в виде Совета мира, который, хоть и был уже одобрен Совбезом ООН в ноябре прошлого года, рассматривался лишь как формат разрешения ситуации в Секторе Газа. Однако, со слов спецпредставителя Стива Уиткоффа, Трамп планирует распространить его мандат и на другие конфликты. Другими словами, речь может идти о некой альтернативной или, по крайней мере, параллельной ООН структуре. Тем более, что США прекратили свою деятельность в ряде организацией под её эгидой. Наконец, возможный неприезд на форум Зеленского и, следовательно, отсутствие украинского кейса в повестке при одновременном присутствии Кирилла Дмитриева со стороны РФ подливали масла в огонь.

Важным моментом стали переговоры о Гренландии между Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте, что вызвало недоумение среди наблюдателей. Указывается, что по итогу американские претензии на остров будут ограничены лишь "сделкой" наподобие кубинского Гуантанамо, а скорее, даже статусом британских военных баз на Кипре. В то же время Трамп отказался от введения "драконовских" пошлин на европейские товары. Эта информация вызывает ряд вопросов, начиная от причин столь высокого интереса Трампа к Гренландии и заканчивая ролью Рютте, человека, не имеющего отношения ни к Дании, ни даже к структурам ЕС.

Здесь прежде всего нужно отметить, что Гренландия, как и Фарерские острова, будучи автономными частями Датского королевства, не являются частью ЕС. Поэтому чисто формально это не касается отношений между США и Евросоюзом. В то же время это часть территории НАТО, поскольку Дания является членом Альянса и, следовательно, территория острова подпадает под действие 5 статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне. Более того, начиная с 2009 года Секретариат НАТО, расположенный в Брюсселе, неизменно возглавляется бывшими политическими лидерами стран-участниц: Дании (Расмусен), Норвегии (Столтенберг), Нидерландов (Рютте), что неизбежно привело к увеличению политического веса штаб-квартиры Альянса. Можно даже говорить о субъективизации Секретариата как самостоятельного политического актора, интересы которого иногда противоречат интересам отдельных его членов, включая США. Фактически происходит "европеизация НАТО", что не в последнюю очередь раздражает трамповскую администрацию. В этой связи, именно Рютте и мог восприниматься как контрагент по переговорам от лица европейских элит, включая и саму Данию. Тем более сомнительно, что он мог это делать без негласного одобрения со стороны основных европейских стран.

При этом сама по себе идея покупки территории не является чем-то из ряда вон выходящим для американской политики. В 1803 году США приобрели у Наполеоновской Франции Луизиану - обширную территорию в бассейне Миссисипи, в 1819 году у Испании – Флориду, а в 1867 году при госсекретаре Уильяме Сьюарде рассматривался вопрос о покупке Гренландии или Аляски, при том, что Гренландия считалась более перспективным приобретением. Тем не менее, учитывая заинтересованность Российской империи, выбор был сделан в сторону Аляски. Очевидно, что Трамп мог иметь и далеко идущие стратегические цели. Обладание Гренландией увеличивает морской континентальный шельф США в Арктике, а главное дает право на оспаривание части морского пространства в районе Хребта Ломоносова.

Относительно Совета мира, создание которого в новом формате было анонсировано в Давосе, пока говорить достаточно сложно. Были разосланы приглашения 58 странам, перечень которых пока достаточно сложно проанализировать для основательных выводов. Формальным критерием стала влиятельность государств на международной арене, однако среди приглашенных всего две африканские страны (Марокко и Египет), несмотря на важность африканской повестки в международной политике. Китай как и Индия получили приглашения, хотя пока официальной реакции со стороны Пекина и Дели не было. При этом КНР были приглашены в числе последних, что ряду наблюдателей позволило говорить о Совете мира как некоем новом антикитайском альянсе в противовес НАТО и AUKUS. Единственной страной ЕС, уже подтвердившей свое участие стала Венгрия, то есть страна, постоянно фрондирующая на европейской арене. Великобритания, Франция, Германия, Италия Швеция, Норвегия, Дания, а в последний момент и Испания отказались от участия в новом формате. Канада после довольно резкой речи её премьера в Давосе была исключена из "списка приглашенных" уже самими США. Пока все говорит о том, что Трамп пытается выстроить некую проамериканскую ось как противостоящую, с одной стороны, Китаю, с другой стороны, евроатлантическим (глобалистским) элитам, как сейчас очень часто их принято обозначать. Неудивительно, что Канада и ряд европейских стран уже объявили о желании усилить сотрудничество с Китаем.

Украинской теме в отличие от предыдущих форумов было уделено относительно мало внимание. Заявив о желании остаться в Киеве после воздушной атаки 20 января, а уже 22 января, когда Трамп в своей речи выразил намерение с ним встретиться, Зеленский срочно выехал в Швейцарию. В результате часовой встречи было принято решение о проведении в Абу-Даби 23 и 24 февраля трехсторонней встречи США - Украина – Россия. Уже поздно вечером 22 января в Москву для встречи с В. Путиным прибыли Уиткофф, Кушнер, а также присоединившийся к ним Джош Грюнбаум, сотрудник Федеральной службы по закупкам. Основным итогом стало согласие России отправить свою делегацию для участия в переговорах в трехстороннем формате. При этом сейчас ее возглавит не Мединский, а начальник ГРУ ГШ РФ адмирал Игорь Костюков. Такой состав указывает уже на решение ряда практических вопросов, учитывая, что с украинской стороны переговорную группу возглавляет бывший глава ГУР Буданов*, с которым, как утверждают СМИ, Костюков ранее имел контакты по линии обмена пленными.

Тем не менее, большинство аналитиков не ждет быстрого прогресса, учитывая, что по косвенным заявлениям сторон, территориальный вопрос до сих пор не согласован. Примечательно здесь другое. Комментируя результаты переговоров в Кремле сегодняшней ночью, помощник Президента Юрий Ушаков впервые упомянул об "алгоритмах решения территориального вопроса", выработанного в Анкоридже. Из этого можно заключить, что между РФ и США есть принципиальное согласие, как минимум, по Донбассу. С другой стороны, Путин еще раз повторил, что Россия будет добиваться всех поставленных целей в ходе СВО. Естественно возникает вопрос, о чем будут говорить в Абу-Даби делегации. По предположению западных медиа Зеленский, учитывая катастрофическую ситуацию в городах Украины, готов предложить "энергетическое перемирие". Другое дело, что удары ВСУ по российским НПЗ и портовым терминалам все равно не являются симметричными по масштабам ущерба, а значит любая такого рода сделка потребует от украинской стороны больших уступок. Скорее всего, это и станет предметом переговоров в ОАЭ".

Региональная тема – "Долговая нагрузка Нижегородской области достигла 216,47 млрд рублей"

Эксперт "Минин-центра", политолог Владимир Хрыков:

"Государственный долг Нижегородской области к 1 января 2026 года достиг 216,47 млрд рублей. По данным регионального минфина, 60% этой суммы составляет задолженность по федеральным бюджетным кредитам. В деньгах это примерно 129,95 млрд рублей.

Если вспомнить историю, то согласно информации министерства финансов Нижегородской области госдолг 2023 года достигал 137,8 млрд рублей, а в его структуре 75,2% составляли кредиты из федерального бюджета, 24,7% - государственные ценные бумаги, 0,1% - госгарантии. Кредитов коммерческих банков не было. В 2017 году долг Нижегородской области составлял 76 млрд рублей.

Кредиты от коммерческих банков и иных финансовых организаций к 2026 году составили 55,6 млрд рублей, или 25,7% от общей суммы долга. Этот показатель нужно рассматривать более скрупулезно, а именно на какие цели пошли коммерческие кредиты, какой срок кредитования. Конечно, учитывая ставку ЦБ РФ, коммерческие кредиты стоило бы ограничить, но если это краткосрочные займы, то переплаты по ним будут незначительны, а ситуации срочных заимствований могут быть разные.

Ключевым является структура госдолга региона, а именно наличие в нем доминирующей доли федерального бюджета в той или иной форме. То есть, по сути, много лет остается ситуация, при которой госдолг субъектов федерации - это способ их федерального финансирования, учитывая огромную консолидацию денежных средств именно в федеральном бюджете. Полагаю, что этот же фактор является и политическим, когда регион финансово зависит от федерального центра. То есть региональные долги - это способ федерального управления.

С начала 2025 года правительство России списало задолженность по бюджетным кредитам 56 регионам. Сумма списания составила 199 млрд рублей. Эта сумма соответствует объему средств, направленных регионами в 2024—2025 годах на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций. Работа ведется по поручению президента России в целях стимулирования экономического развития регионов. Списание долгов позволяет субъектам федерации высвободить средства для финансирования приоритетных проектов.

Выступая перед парламентом с ежегодным обращением, Владимир Путин дал указание освободить территории от 67% накопленных обязательств по федеральным займам. Глава государства указал, что территории получат возможность удерживать примерно 200 млрд рублей каждый год в период 2025—2028 годы.

Стоит отметить, что при наличии инфраструктурных и промышленных вложений долговые деньги имеют мультипликативный эффект в региональной и федеральной экономиках, многократно возвращают затраты на обслуживание долга.

В очередной раз я бы хотел сказать, что наличие долга в региональном бюджете не является проблемой, если деньги работают в регионе, запускают рабочие места и улучшают инфраструктуру".

Региональная тема – "Нижегородская область войдет в "Золотое кольцо" России"

Эксперт "Минин-центра", эксперт Общероссийского общественного движения "Русская мечта", к.филос.н. НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев:

"В 2027 году в состав "Золотого кольца" России будут включены 10 населенных пунктов Нижегородской области. В этот список войдут: города Нижний Новгород, Арзамас, Богородск, Выкса, Городец, Павлово, Чкаловск, а также села Большое Болдино, Дивеево и Пурех.

Особенно положительно это скажется на малых городах и сёлах, менее известных, однако, не менее интересных с точки зрения туризма.

Так, Богородский район является одним из религиозных центров. Именно здесь находится знаменитый Оранский Богородицкий мужской монастырь, основанный еще в первой половине XVII века. В этом монастыре хранится чудотворная икона Божией Матери "Оранская Владимирская". Амвросиев Дудин монастырь — основан в XV веке, находится в 11 км от Богородска на берегу реки Оки, недалеко от села Подъяблонное. Эти два объекта являются одними из центров православного туризма.

Село Пурех также известно своими православными святынями. Здесь находится Спасо-Преображенский храм, который является памятником архитектуры, построенным еще в первой половине XVII века. По преданию, он был возведен Дмитрием Пожарским в память освобождения Москвы от иноземных захватчиков. Кроме этого, здесь есть Часовня Животворящего Креста Господня, расположенная в юго-восточном углу ограды Преображенской церкви, построена в первой половине XIX века. В часовне до 1930-х годов хранилась копия почитаемого пурехского Креста Господня.

Город Чкаловск ассоциируется, в первую очередь, с летчиком Валерием Чкаловом. Здесь много мест, связанных не только с самим В. Чкаловым, но и места, связанные с историей отечественной авиации. В городе есть Мемориальный музей В.П. Чкалова, музей "Вираж", посвященный истории авиации. Кроме этого, на берегу горьковского моря открыт Центр туризма "Русские крылья". Он включает в себя не только знаменитый дом-музей Валерия Чкалова, но и уникальный Музей скоростей, посвященный развитию скорости на воде – от бурлачества до экранопланов, а также памяти главного конструктора судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева.

Выкса и Павлово можно назвать одними из центров промышленного туризма. Так, Павлово известно как центр металлообработки России. В XVIII–XIX веках местные мастера-кустари создавали уникальные изделия, а торговцы отправляли их в разные уголки страны и даже за рубеж. Город Павлово известен как один из центров ножевого дела России. Здесь находится музей, в котором можно узнать об истории ножевого дела. Здесь представлено разнообразие ножей: от редких старинных экземпляров до авторских работ XXI века. Одним из интересных мест города Выксы для любителей промышленного туризма является главный особняк усадьбы Баташевых. Данное здание было построено еще в конце XVIII века. В особняке сейчас работает музей металлургического завода.

Арзамас, или "Город тридцати трех церквей", такое название он носил до революции 1917 года. Была даже присказка: "много видал я в Москве церквей, а в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видал!". Многие из этих церквей сохранились до нашего времени. Арзамас – единственное в Нижегородской области историческое поселение федерального значения. В городе есть достопримечательности, связанные с храмами, монастырями и музеями. Особенно хотелось бы отметить музей русского патриаршества.

В Нижегородской области есть и другие места, которые по праву могли бы быть внесены в список "Золотого кольца" России. Это и Семенов, и Макарий, и Нижегородское Поветлужье.

Есть экспертное мнение, что в современных условиях необходимости в едином маршруте наподобие "Золотого кольца", созданного 60 лет назад, практически нет, туристы сами выбирают города для поездки, туроператоры составляют маршруты, руководствуясь запросами рынка, поэтому в тур может войти лишь часть "Золотого кольца". Тем не менее, объединение десятков городов под известным названием является хорошим маркетинговым ходом по привлечению туристов, а новый статус будет стимулировать инвестиции в развитие малых городов, которые смогут претендовать на дополнительные федеральные и областные средства для развития инфраструктуры туризма.

На сегодняшний день наша область уверенно входит в первую десятку самых посещаемых туристических регионов. По итогам прошлого года нашу область посетило более 5 миллионов человек".

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.