В Лысковском округе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых

Министерство экологии Нижегородской области и сотрудники регионального ГУ МВД выявили факт незаконной эксплуатации природных ресурсов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
22 января 2026 года в Лысковском муниципальном округе обнаружено использование недр без соответствующей лицензии. На месте происшествия обнаружены фронтальный погрузчик и три грузовых автомобиля.
По данному факту возбуждено административное дело по статье 7.3 КоАП РФ (нарушение правил пользования недрами). Министерство экологии проведёт тщательное расследование и оценит все обстоятельства инцидента.
Подобные действия наносят серьёзный ущерб окружающей среде и являются грубым нарушением закона. Министерство подчёркивает, что любая деятельность, связанная с использованием природных ресурсов, должна осуществляться исключительно на основании официальных разрешений и с соблюдением строгих экологических норм.
