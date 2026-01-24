Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Происшествия

В Лысковском округе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых

24 января 2026 14:54 Происшествия
В Лысковском округе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых

Фото: Министерство экологии Нижегородской области

Министерство экологии Нижегородской области и сотрудники регионального ГУ МВД выявили факт незаконной эксплуатации природных ресурсов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

22 января 2026 года в Лысковском муниципальном округе обнаружено использование недр без соответствующей лицензии. На месте происшествия обнаружены фронтальный погрузчик и три грузовых автомобиля.

По данному факту возбуждено административное дело по статье 7.3 КоАП РФ (нарушение правил пользования недрами). Министерство экологии проведёт тщательное расследование и оценит все обстоятельства инцидента.

Подобные действия наносят серьёзный ущерб окружающей среде и являются грубым нарушением закона. Министерство подчёркивает, что любая деятельность, связанная с использованием природных ресурсов, должна осуществляться исключительно на основании официальных разрешений и с соблюдением строгих экологических норм.

Лысково Природа и экология
