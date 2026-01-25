Здание бывшей компании "Линдек" в Нижнем Новгороде продают за 250 млн

Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
25 января 2026 10:01 Экономика
В Нижнем Новгороде продают офисное здание по адресу Театральная площадь, 5. Объявление появилось на сайте бесплатных объявлений. 

Общая площадь объекта — более 1200 кв. метров. Авторы объявления отмечают, что здание находится в самом сердце города. У него есть цокольный этаж и три основных. Продавец позиционирует объект как подходящий для крупного бизнеса и оценивает его в 250 млн рублей.

Здание за драмтеатром возвели в 1996-1999 годах по проекту архитекторов Е.Н. Пестова и А.Е. Харитонова. Долгое время здесь размещалась известная в регионе Нижегородская зерновая компания "Линдек", которую возглавлял депутат Любомир Тян.

Постройка граничит с образцами нижегородского декоративного модерна начала XX века — двумя домами купца Д.И. Казанского. Их характерные скругленные эркеры повлияли и на архитектуру нового здания: фасад получил аналогичные пластичные формы, что придало ему визуальную мягкость и скульптурность.

Главный фасад симметричен — в этом можно увидеть перекличку с фасадом театра. Полуциркульные оконные обрамления на третьем этаже перекликаются с арочными нишами театра в духе ренессансно-барочной традиции. Плавные линии, отсутствие резкой геометрии — все это делает здание заметным в городской среде.

Ранее сообщалось, что областное минимущества намерено выставить на торги дом №44 на Большой Покровской улице  

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных