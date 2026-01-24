Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Минимущества намерено выставить на торги дом №44 на Большой Покровской

24 января 2026 09:32 Общество
Минимущества намерено выставить на торги дом №44 на Большой Покровской

Фото: Яндекс. Карты

Исторический дом в самом сердце Нижнего Новгорода - №44 по улице Большая Покровская, который уже несколько лет скрыт фальшфасадом, - готовится к продаже. Здание находится в аварийном состоянии, и его собственники добровольно согласились передать недвижимость в собственность региона для последующей реализации на аукционе.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в Министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области, аукцион по продаже здания запланирован на 2026 год.

"Новый собственник здания будет обязан обеспечить реконструкцию здания. Реконструкция должна быть произведена с сохранением его ключевых параметров, стиля, особенностей наружной отделки, архитектурных деталей и элементов", - подчеркнули в министерстве.

Хотя дом №44 не признан памятником архитектуры, он имеет статус ценного градоформирующего объекта. Здание расположено в исторической зоне "Старый Нижний Новгород". В непосредственной близости от него находится памятник архитектуры — усадьба И. Я. Равкинд, которая также находится под охраной государства.

Из-за аварийного состояния дома и его значимости для сохранения исторического облика города, власти приняли решение о его реквизиции. Все собственники помещений согласились на передачу своих прав на недвижимость региону.

Напомним, историческое здание сильно пострадало во время пожара летом 2016 года. Сгорело чердачное помещение площадью 200 кв.м и часть имущества на третьем этаже.

