Политика

Нижегородцы отметились на III региональных днях форума "Малая Родина — Сила России"

30 января 2026 14:57 Политика
Нижегородцы отметились на III региональных днях форума Малая Родина — Сила России

Фото: организаторы мероприятия

В Башкортостане прошли региональные дни третьего Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — Сила России" (18+), организованного по поручению президента России при поддержке Администрации президента и ВАРМСУ.

Нижегородскую область на мероприятии представляли 19 делегатов, включая главу Арзамаса Александра Щелокова, главу Городца Александра Мудрова и других представителей муниципальных образований региона.

Заместитель начальника Управления внутренней политики президента России Евгений Грачев приветствовал участников форума, подчеркнув, что диалог между муниципалитетами и федеральным центром сегодня выходит на новый уровень.

"Форум предоставляет площадку для обсуждения острых вопросов местного самоуправления, поиска решений, которые позволят улучшить жизнь людей в каждом уголке страны, создавать условия для развития территорий и муниципалитетов", — подчеркнул Грачев.

Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, отметила, что муниципалитеты играют ключевую роль в экономике страны, обеспечивая развитие предпринимательства и создание рабочих мест.

"Президент России многократно подчеркивал важность участия муниципалитетов в общем деле развития страны. Экономика региона — это прямая зона влияния муниципалитетов, где рождаются реальные инициативы, создаются условия для малого и среднего бизнеса, улучшается качество жизни граждан. Поддержка и обмен лучшими практиками — залог стабильности и прогресса", — сказала Гусева.

Она также отметила, что в базу ВАРМСУ уже внесены около 5 тысяч примеров успешных муниципальных инициатив в сфере финансов, экономики и устойчивого развития территорий.

В рамках форума участники обсуждали вопросы сохранения исторических поселений, налогового потенциала, инвестиционного климата, цифровизации, управления муниципальным имуществом и борьбы с теневыми рынками.

Эксперты познакомили делегатов с лучшими муниципальными практиками Башкортостана, посетив Уфу, Стерлитамак, Бирск, Чишмы и Благовещенск. Наиболее знаковые инициативы представят на форуме в апреле 2026 года, где состоится вручение премии "Служение" (18+).

