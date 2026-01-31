Выставка о создателе "денежной" печати открылась в Нижнем Новгороде Афиша

Фото: минкульт Нижегородской области

В Нижнем Новгороде открылась выставка "Код Орлова: разгадывая тайны "денежной" печати" (6+). Экспозиция начала работу в выставочном зале "Покровка, 8". Проект приурочен к 165-летию со дня рождения нижегородского изобретателя и учёного-рисовальщика Ивана Орлова, сообщили в региональном минкульте.

Выставка подготовил НГИАМЗ совместно с Волго-Вятским главным управлением Банка России. Экспозиция посвящена жизненному пути Ивана Орлова и его работе в экспедиции заготовления государственных бумаг. Уроженец крестьянской семьи Княгининского уезда, он стал автором технологии многокрасочной печати, которая произвела революцию в мировой полиграфии и существенно изменила систему защиты ценных бумаг от подделок.

Замначальника Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ Юлия Серова отметила, что изобретенный Орловым способ печати стал уникальным не только для России, но и для всего мира. По ее словам, эта технология более века назад вызвала сенсацию в международном финансовом сообществе и до сих пор применяется на крупнейших производствах денежных знаков и документов.

Посетители выставки могут проследить развитие "орловского раската" — от первых "радужных" банкнот 1890-х годов, представленных на международных выставках в Чикаго и Париже, до современных российских купюр. Центральное место в экспозиции занимают подлинные банкноты конца XIX — начала XXI веков, в том числе государственные кредитные билеты номиналом 100 и 500 рублей выпуска 1910–1912 годов, известные как "катенька" и "петенька".

Кроме банкнот, на выставке представлены личные вещи Ивана Орлова, переданные музею его потомками, а также цифровые копии документов и фотографий из архива его внучки Нины Орловой, фондов Гознака, Всероссийской патентно-технической библиотеки и федеральных архивов.

Замминистра культуры Нижегородской области Ирина Вагина подчеркнула, что выставка призвана напомнить о вкладе нижегородского изобретателя в развитие полиграфии и денежного производства. Она отметила, что имя Ивана Орлова возвращается в общественную память, и поблагодарила музей и Банк России за совместную работу над проектом.

Отдельное внимание организаторы уделили доступности экспозиции. Благодаря сотрудничеству с Волго-Вятским главным управлением Банка России на выставке представлены тактильные копии денежных знаков для слабовидящих посетителей, а также увеличенная тактильная модель памятной монеты "Орловская печать", выпущенной в 2025 году.

Генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов сообщил, что подготовка выставки стала серьезным вызовом для команды музея. По его словам, пространство на Большой Покровской было полностью обновлено впервые за четыре года, а сам проект стал возвращением имени Орлова и нового выставочного пространства, которое может стать одной из заметных точек музейной карты города.

Выставка "Код Орлова: разгадывая тайны "денежной" печати" будет работать до 30 января 2027 года. Вход для посетителей свободный.

