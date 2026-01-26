Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Опубликован график работы выставки "АРТ МИР 2026" в Нижнем Новгороде

26 января 2026 18:00 Культура и отдых
Фото: Александр Воложанин

С 31 января по 8 февраля на Нижегородской ярмарке пройдет девятая мультикультурная выставка "АРТ МИР" (0+), которая объединит живопись, графику, скульптуру, керамику, фотографию, антиквариат и современные формы искусства. В этом году проект получил рекордный международный отклик: участие подтвердили художники из 29 российских городов и 18 зарубежных стран — против 11 в прошлом году.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев подчеркнул, что столь широкая география участников отражает растущий интерес к выставке со стороны мастеров со всего мира и говорит о ее значимости как международной платформы для художественного обмена.

Главной темой выставки в 2026 году станет "Созвездие культур". По замыслу организаторов, мероприятие должно способствовать знакомству с культурным наследием разных народов, укреплению межкультурного диалога и популяризации разнообразия языков, традиций и форм искусства.

В "АРТ МИР 2026" примут участие 398 авторов из России и зарубежных стран, включая Данию, Киргизию, Китай, Кувейт, Израиль, Францию, ОАЭ, Сербию, Словакию, Италию, Беларусь, Германию, Венгрию, Армению, Туркменистан, Монголию, Испанию, Перу и Японию.

Среди тех, кто впервые представит свои работы в Нижнем Новгороде, — Латиф Казбеков, Илья Чирун, Рамазан Усеинов, Сергей Дождь, Андрей Белле, Александр Куликов (Пеше), Саша Робинсон, а также галерея "Европа и Азия".

Выставка разместится в первом и втором павильонах Нижегородской ярмарки. Посетить ее можно будет по следующему расписанию:

  • 31 января – 4 февраля, 6-7 февраля: с 11:00 до 20:00;
  • 5 февраля: с 11:00 до 22:00;
  • 8 февраля: с 11:00 до 18:00.

Посмотреть фоторепортаж с выставки 2025 года можно по ссылке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

