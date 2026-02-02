Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Последние новости рубрики Общество
Число нежелательных звонков снизилось на 23% в Нижегородской области

Число нежелательных звонков снизилось на 23% в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксировано заметное снижение активности телефонных мошенников. По данным цифровой экосистемы МТС, в 2025 году количество спам- и фейковых вызовов в регионе сократилось на 23% по сравнению с 2024 годом.

За этот период интеллектуальные алгоритмы заблокировали более 32 млн подозрительных звонков, адресованных жителям области. Положительная динамика наблюдалась на протяжении всех четырёх кварталов года.

Как отмечают в компании, таких результатов удалось достичь благодаря новым законам, направленным против телефонного мошенничества, а также за счёт улучшения технологий с искусственным интеллектом, которые умеют распознавать подозрительные номера.

Одним из ключевых инструментов защиты стал сервис "Защитник" на базе технологии VoiceTech. При обнаружении подозрительного номера система самостоятельно принимала звонок, вела диалог с потенциальным злоумышленником и тем самым не допускала контакта с абонентом.

В общей сложности таким способом было предотвращено более 7 млн минут нежелательных разговоров — это эквивалентно примерно 13,6 годам сэкономленного времени для жителей региона.

"Важно проявить разумную осторожность: не доверяйте срочным просьбам о переводе денег, согласуйте кодовое слово для экстренных ситуаций с близкими, проверяйте информацию через официальные каналы, игнорируйте подозрительные ссылки и обязательно активируйте защитные сервисы своего оператора", — подчеркнул директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

По статистике, чаще всего мишенью телефонных мошенников становились люди в возрасте от 35 до 44 лет с доходом выше 50 тысяч рублей, а также пенсионеры старше 65 лет.

Самая масштабная атака в ПФО была зафиксирована в Самаре, где на одного жителя пришлось в среднем 48 744 нежелательных вызова. Все они были своевременно распознаны и заблокированы системой.

