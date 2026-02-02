Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Агент по недвижимости рассказала нижегородцам о преимуществах траншевой ипотеки

Агент по недвижимости рассказала нижегородцам о преимуществах траншевой ипотеки

Траншевая ипотека — это инновационный подход к жилищному кредитованию, который позволяет значительно снизить финансовую нагрузку на заёмщика в период строительства дома. В отличие от стандартного ипотечного кредита, где заёмщик получает всю сумму сразу, траншевая ипотека предусматривает поэтапное предоставление средств.

Как это работает, подробно рассказала 360.ru заместитель руководителя агентства недвижимости Pravda Home Ксения Авдасева.

Предположим, вы решили приобрести квартиру в новостройке. Вместо того чтобы сразу получить всю сумму займа, банк выдает деньги поэтапно. Первый транш, который обычно составляет 10–50% от общей стоимости жилья, поступает на ваш счёт сразу после подписания договора долевого участия. Эти средства направляются застройщику для начала работ. Второй транш, который также может составлять значительную часть суммы, выдается за несколько месяцев до сдачи дома.

Ключевое преимущество траншевой ипотеки заключается в том, что проценты начисляются только на уже выданные средства. Это означает, что на этапе строительства ежемесячные платежи будут значительно ниже по сравнению с традиционной ипотекой. Например, вместо 30 000 рублей в месяц вы будете платить всего 1700–2000 рублей.

Преимущества траншевой ипотеки:

  1. Минимальные платежи на этапе строительства. Это особенно важно для тех, кто продолжает арендовать жильё.

  2. Фиксация стоимости недвижимости. Вы получаете жильё по заранее оговоренной цене, что защищает от возможного роста цен на рынке недвижимости.

  3. Снижение общей переплаты. Благодаря поэтапному начислению процентов, вы платите меньше процентов за весь срок кредита.

  4. Возможность накопить средства. Если вы планируете сделать ремонт или ожидаете повышения доходов, траншевая ипотека позволяет вам постепенно накапливать средства для досрочных платежей.

Однако у этого вида ипотеки есть и свои нюансы:

  1. Отсутствие смысла в досрочных платежах на этапе первого транша. Досрочное погашение кредита в этот период не имеет смысла, так как проценты начисляются только на использованную сумму.

  2. Увеличение ежемесячных платежей после получения второго транша. Размер выплат значительно возрастает, что может повлиять на ваш бюджет.

  3. Ограниченность выбора объектов. Траншевая ипотека доступна не для всех новостроек, поэтому выбор жилья может быть ограничен.

  4. Более высокий первоначальный взнос. В некоторых банках требуется более значительный первоначальный взнос по сравнению с обычной ипотекой.

Когда стоит выбрать траншевую ипотеку?

Этот формат кредитования идеально подходит для тех, кто:

  • Живёт на съёмной квартире и хочет сэкономить на ежемесячных платежах.

  • Планирует сделать ремонт или накопить средства для других целей.

  • Ожидаете повышения доходов в будущем и готовы к постепенному увеличению финансовой нагрузки.

Процесс оформления траншевой ипотеки включает несколько этапов:

  1. Выбор застройщика. Убедитесь, что выбранный застройщик сотрудничает с банками, предоставляющими такие программы.

  2. Подача заявки в банк-партнёр. После выбора застройщика подайте заявку на ипотеку.

  3. Заключение договора долевого участия. После одобрения заявки заключите договор с застройщиком.

  4. Получение первого транша. После подписания всех документов банк перечислит вам первый транш.

Важно помнить, что траншевая ипотека доступна только для приобретения жилья в новостройках. Рефинансировать такой кредит можно будет только после получения последнего транша.

При выборе объекта недвижимости обращайте внимание на условия договора. Некоторые застройщики могут устанавливать более высокие цены для покупателей, оформляющих ипотеку траншами.

Траншевая ипотека — это современный инструмент, который позволяет сделать покупку жилья более доступной и удобной. Однако перед принятием решения важно тщательно проанализировать все финансовые аспекты и оценить свою платежеспособность в долгосрочной перспективе.

