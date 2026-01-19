Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 января 2026 15:45Качество интернета обещают улучшить в нижегородских поездах
19 января 2026 15:23"Одна семейная ипотека на семью": как новые правила изменят рынок недвижимости
19 января 2026 14:4816 партий фруктов и овощей с вредителями нашли в Нижегородской области
19 января 2026 14:18Экспертиза отклонила проект школы для талантливых детей на Бору
19 января 2026 13:58Нижегородцам рассказали, почему рецепты на многие лекарства стали обязательными
19 января 2026 13:20Нижегородцам рассказали, как правильно рассчитывать суточную норму калорий
19 января 2026 13:09Бороться с визуальным шумом в Нижегородской области будут с учетом опыта Пекина
19 января 2026 12:58Нижегородцы могут поддержать Глеба Никитина в народном голосовании "Знание.Премия"
19 января 2026 12:27Более 8 тысяч нижегородцев окунулись в прорубь на Крещение
19 января 2026 12:13Условия назначения детского пособия изменились в Нижегородской области в январе
Общество

"Одна семейная ипотека на семью": как новые правила изменят рынок недвижимости

19 января 2026 15:23 Общество
Одна семейная ипотека на семью: как новые правила изменят рынок недвижимости

С 1 февраля 2026 года в России вступают в силу новые правила семейной ипотеки, вызвавшие оживлённые дискуссии в банковском секторе и на рынке недвижимости. Основное нововведение: льготная ипотека со ставкой 6% может быть оформлена только на одну семью. Ранее каждый из супругов мог взять отдельный кредит.

Т-банк и Россельхозбанк приостановили выдачу, в то время как крупные игроки, такие как Сбер и Дом.РФ, продолжают работать в обычном режиме. Минфин заверил, что программа действует, и никаких ограничений для банков нет.

Эксперты отмечают, что изменения могут снизить инвестиционный спрос на рынке и ограничить покупку жилья для инвестиций. Также вводится двойной контроль доходов и кредитных историй обоих супругов, что может помешать получению ипотеки при наличии проблем у одного из них. Возможна привязка к региону, исключающая покупку жилья для отдыха или аренды в других городах.

"Кто успел воспользоваться данными программами до 2026 года, большой молодец, особенно если это несколько объектов. Я думаю, что они точно не пожалеют о своем выборе. А для новых заёмщиков наступают достаточно трудные времена", — прокомментировал ситуацию в беседе с 360.ru ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Аналитики прогнозируют перераспределение потоков на рынке недвижимости: пострадают застройщики, особенно в регионах, где до 90% сделок были по льготной ипотеке, что может привести к их банкротству или слиянию. Вторичный рынок может стать более привлекательным, а разница в цене между новостройками и вторичным жильём сократится.

Рекомендации для тех, кто планирует покупку в 2026 году: ускорить подачу документов до 1 февраля, проверить кредитные истории, рассмотреть альтернативные программы и обратить внимание на вторичный рынок.

2026 год станет переломным моментом для рынка недвижимости. Эпоха дешёвых кредитов, которая искусственно завышала цены и создавала высокий спрос, завершается. На смену ей приходит более зрелый и сложный для покупателей рынок.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ипотека Недвижимость
Поделиться:
Новости по теме
14 января 2026 11:37Нижегородский риелтор рассказала, что будет с рынком недвижимости в 2026 году
08 декабря 2025 17:15Семейную ипотеку ограничат одной сделкой с февраля 2026 года
29 сентября 2025 15:07Только 13,6% нижегородских семей могут взять жильё в ипотеку
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных