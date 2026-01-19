"Одна семейная ипотека на семью": как новые правила изменят рынок недвижимости Общество

С 1 февраля 2026 года в России вступают в силу новые правила семейной ипотеки, вызвавшие оживлённые дискуссии в банковском секторе и на рынке недвижимости. Основное нововведение: льготная ипотека со ставкой 6% может быть оформлена только на одну семью. Ранее каждый из супругов мог взять отдельный кредит.

Т-банк и Россельхозбанк приостановили выдачу, в то время как крупные игроки, такие как Сбер и Дом.РФ, продолжают работать в обычном режиме. Минфин заверил, что программа действует, и никаких ограничений для банков нет.

Эксперты отмечают, что изменения могут снизить инвестиционный спрос на рынке и ограничить покупку жилья для инвестиций. Также вводится двойной контроль доходов и кредитных историй обоих супругов, что может помешать получению ипотеки при наличии проблем у одного из них. Возможна привязка к региону, исключающая покупку жилья для отдыха или аренды в других городах.

"Кто успел воспользоваться данными программами до 2026 года, большой молодец, особенно если это несколько объектов. Я думаю, что они точно не пожалеют о своем выборе. А для новых заёмщиков наступают достаточно трудные времена", — прокомментировал ситуацию в беседе с 360.ru ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Аналитики прогнозируют перераспределение потоков на рынке недвижимости: пострадают застройщики, особенно в регионах, где до 90% сделок были по льготной ипотеке, что может привести к их банкротству или слиянию. Вторичный рынок может стать более привлекательным, а разница в цене между новостройками и вторичным жильём сократится.

Рекомендации для тех, кто планирует покупку в 2026 году: ускорить подачу документов до 1 февраля, проверить кредитные истории, рассмотреть альтернативные программы и обратить внимание на вторичный рынок.

2026 год станет переломным моментом для рынка недвижимости. Эпоха дешёвых кредитов, которая искусственно завышала цены и создавала высокий спрос, завершается. На смену ей приходит более зрелый и сложный для покупателей рынок.