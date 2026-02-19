На улице Горького возобновилось строительство метро
Общество

Аналитики МТС зафиксировали рост интереса к старым iPhone в Нижегородской области

19 февраля 2026 13:24 Общество
Аналитики МТС зафиксировали рост интереса к старым iPhone в Нижегородской области

Фото: сгенерировано нейросетью

МТС проанализировала использование ретро-смартфонов в своей сети. Выяснилось: в России растёт популярность старых iPhone — особенно среди молодёжи до 18 лет. За год число таких устройств у зумеров удвоилось.

При этом старые iPhone заметно популярнее старых Android‑устройств: на долю Apple приходится 76% всех ретро‑смартфонов, выпущенных до 2013 года.

Аналитики отмечают, что тренд на старые iPhone связан с несколькими факторами. Во-первых, устройства Apple отличаются стабильной работой и высокой надежностью даже спустя годы. Развитая экосистема позволяет смартфону взаимодействовать с другими гаджетами, что делает их актуальными и сегодня. Высокая лояльность пользователей к бренду подтверждается дополнительными данными: 79% пользователей Apple при смене смартфона выбирают новый iPhone вместо устройств других производителей. Это самый высокий показатель в стране.

Особенно активно старые iPhone покупают подростки 14–18 лет: в 2025 году их доля среди владельцев ретро‑смартфонов выросла до 14% — почти вдвое по сравнению с 2024 годом. Также такие модели популярны у людей 25–44 лет (15,9%) и 18–24 лет (7%).

Наиболее востребованный "ретро‑смартфон" — iPhone 5S: он занимает 65 % сегмента старых моделей. За ним идут iPhone 5 (16 %), iPhone 4S (9,5 %) и iPhone 4 (7,5 %). На фоне интереса к винтажным моделям не снижается спрос и на новинки: в 2025 году в России было продано 1,8 млн iPhone на общую сумму более 158 млрд рублей. Самые популярные новые модели — iPhone 16 Pro и iPhone 15.

"Интерес к ретро‑iPhone среди зумеров — это не шаг назад, а своеобразный "цифровой винтаж". Он напоминает: хорошее устройство остаётся актуальным годами. Перед операторами связи встаёт задача — обеспечивать стабильную работу сети для самых разных устройств: как новейших гаджетов, так и проверенных временем моделей. Особое значение приобретает поддержка молодых пользователей, которые делают первые шаги в цифровом пространстве: им нужны понятные тарифные планы с учетом их потребностей в общении и интеграцией интеллектуальных сервисов — от ИИ‑стилистов до виртуальных ментальных помощников",  — рассказывает директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Поделиться:
