Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по числу заявок ИТ-компаний в акселерационную программу Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по количеству заявок ИТ-компаний в бесплатную акселерационную программу Минцифры РФ. Она реализуется в рамках федерального проекта «Отечественные решения» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», действующего по поручению президента России Владимира Путина.

Минцифры РФ совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) запустили в январе конкурсный отбор в федеральный акселератор «Спринт 2.0». До 16 февраля в отборе могли принять участие организации, создающие продукты для замены иностранного программного обеспечения. Нижегородские ИТ-компании оказались самыми активными наряду с организациями из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Пермского края. Всего участие в отборе приняли ИТ-компании из 42 регионов страны, они подали 197 заявок.

В программе запланированы тематические встречи с экспертами и индивидуальные консультации, которые помогут узнать о привлечении инвестиций, об экономике продукта и других полезных вещах. В конце интенсива лучшие команды представят свои проекты потенциальным инвесторам. Акселератор поможет участникам выйти на системные продажи, найти эффективные каналы привлечения клиентов и развить продуктовые компетенции команды.

«Это эффективное дополнение к другим действующим в Нижегородской области федеральным и региональным мерам поддержки ИТ-сектора. Наши ИТ-компании уже могут претендовать на возмещение до 100 процентов НДФЛ за привлеченных специалистов из других регионов или стран, на ускоренное получение госаккредитации Минцифры РФ и прочие льготы и преференции. В свою очередь, программа «Спринт 2.0» способна внести свой весомый вклад – реальные прикладные знания, наработанные участниками в процессе общения с опытными экспертами, необходимые для поиска и привлечения инвесторов», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

В конце апреля, после завершения экспертиз, конкурсная комиссия выберет 50 проектов, которые станут участниками акселератора. Финалистами конкурсного отбора станут компании, за которые проголосует большинство членов конкурсной комиссии и которые получат высокий рейтинговый балл.

Запуск «Спринта 2.0» запланирован на май 2026 года, продолжительность акселератора составит три месяца.