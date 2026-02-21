На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 февраля 2026 09:58
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
21 февраля 2026 08:11
Здание автомеханического техникума в Павлове отремонтируют за 163,1 млн рублей
20 февраля 2026 21:15
Карьерный форум "Труд Крут" прошел в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 20:48
Известный травматолог Михаил Кудряшов скончался в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 19:27
Стало известно, куда нижегородцев отправят на обязательные работы
20 февраля 2026 18:40
Автомобили с ручным управлением передали ветеранам СВО в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 18:35
Нижегородские трамваи №18 не будут ходить три дня
20 февраля 2026 18:13
Движение транспорта на Мызинском путепроводе не будут менять в ночь на 22 февраля
20 февраля 2026 17:43
Нижегородские ДУКи и ТСЖ оштрафовали на 3,7 млн рублей за неочистку крыш
20 февраля 2026 17:41
Нижегородская область направила 100 тонн гумпомощи в зону СВО к 23 февраля
Общество

Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области

21 февраля 2026 09:58 Общество
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области

В Нижегородской области планируют закрепить на законодательном уровне понятие растений-иноагентов, представляющих угрозу для экологии и здоровья людей. Соответствующие изменения готовятся к внесению в региональные законы "Об экологической безопасности" и "Об особо охраняемых природных территориях", сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Проект поправок профильный комитет уже рекомендовал парламенту ко второму чтению. Документ предусматривает формирование официального перечня инвазивных и чужеродных растений, который будет утверждаться правительством региона.

Первым кандидатом на включение в список является борщевик Сосновского. 

"От ожогов борщевика страдают и взрослые, и дети. Сколько лет на борьбу с ним выделяются бюджетные средства, но из-за отсутствия системы деньги просто уходили как вода в песок. Борщевик даже не был формально признан карантинным объектом! Поправки в законы области ставят в этом вопросе точку", -отметил Люлин.

Поправки предполагают не только признание таких растений чужеродными, но и введение обязанности для владельцев земельных участков по их уничтожению. Одновременно устанавливается ответственность за бездействие.

По словам спикера, нередко складывается ситуация, когда один собственник тратит ресурсы на обработку территории, тогда как на соседнем участке сохраняются заросли борщевика, вновь распространяющие семена.

Новые нормы призваны исключить подобную практику: за халатное отношение к инвазивным видам будут применяться штрафы.

Напомним, с 1 марта 2026 года нижегородцам, не принимающим мер по уничтожению борщевика, грозят штрафы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борщевик Евгений Люлин Растения
Поделиться:
Новости по теме
21 января 2026 09:36
Нижегородский депутат предложил ударить по борщевику "Орешником"
17 сентября 2025 09:56
Цифровую карту для борьбы с борщевиком создадут в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных