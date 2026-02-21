Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области планируют закрепить на законодательном уровне понятие растений-иноагентов, представляющих угрозу для экологии и здоровья людей. Соответствующие изменения готовятся к внесению в региональные законы "Об экологической безопасности" и "Об особо охраняемых природных территориях", сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Проект поправок профильный комитет уже рекомендовал парламенту ко второму чтению. Документ предусматривает формирование официального перечня инвазивных и чужеродных растений, который будет утверждаться правительством региона.

Первым кандидатом на включение в список является борщевик Сосновского.

"От ожогов борщевика страдают и взрослые, и дети. Сколько лет на борьбу с ним выделяются бюджетные средства, но из-за отсутствия системы деньги просто уходили как вода в песок. Борщевик даже не был формально признан карантинным объектом! Поправки в законы области ставят в этом вопросе точку", -отметил Люлин.

Поправки предполагают не только признание таких растений чужеродными, но и введение обязанности для владельцев земельных участков по их уничтожению. Одновременно устанавливается ответственность за бездействие.

По словам спикера, нередко складывается ситуация, когда один собственник тратит ресурсы на обработку территории, тогда как на соседнем участке сохраняются заросли борщевика, вновь распространяющие семена.

Новые нормы призваны исключить подобную практику: за халатное отношение к инвазивным видам будут применяться штрафы.

Напомним, с 1 марта 2026 года нижегородцам, не принимающим мер по уничтожению борщевика, грозят штрафы.