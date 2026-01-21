Нижегородский депутат предложил ударить по борщевику "Орешником"

Вопрос о борьбе с борщевиком в Нижегородской области вновь подняли в Законодательном собрании. Он обсуждался на заседании комитета по АПК 20 января, передает НИА "Нижний Новгород".
Председатель комитета Игорь Тюрин напомнил, что еще в 2025 году комитет направлял в региональный минсельхоз рекомендации по усилению борьбы с этим опасным растением. По его словам, часть предложений была реализована, однако ни один из депутатов не вошел в состав рабочей группы, созданной в ноябре для решения этой проблемы.
В связи с этим Тюрин предложил включить в состав группы себя и других парламентариев, желающих принять участие в работе. Также ранее комитет рекомендовал региональному правительству создать карту распространения борщевика.
Представитель регионального минсельхоза пообещал, что депутаты будут привлечены к работе и получат необходимые данные.
Во время обсуждения депутат от КПРФ Евгений Зудилин выступил с необычным предложением: применить "Орешник" в борьбе с борщевиком.
"Нанести [удар] из "Орешника" нужно", - заявил он.
На уточняющий вопрос Тюрина, куда именно наносить, Зудилин ответил: "В лес, по борщевику". На это председатель комитета с улыбкой заметил: "Чрезмерная мера!".
Ранее сообщалось, что в нижегородском Заксобрании создали штаб по борьбе с борщевиком.
