21 сотрудника 422-го военного госпиталя наградили накануне Дня защитника Отечества Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось в 422-м военном госпитале Министерства обороны РФ в Нижнем Новгороде. Военных медиков чествовали представители исполнительной и законодательной власти Приволжского федерального округа и Нижегородской области.

21 сотрудник специализированного военно-медицинского учреждения отмечен государственными, ведомственными, региональными наградами и благодарностями. Пятеро сотрудников удостоены медалей Луки Крымского и «За спасение погибавших», «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» и «За воинскую доблесть». Вручил высокие награды главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев поздравил военных врачей и медсестер с предстоящим праздником, поблагодарил за самоотверженный труд ради спасения жизней и возвращения здоровья военнослужащим. Он вручил представителям военного госпиталя благодарности губернатора Нижегородской области за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и компетентность в решении поставленных задач.

«Сегодня мы все осознаем, как велика роль людей, которые защищают интересы России. Солдаты каждый день на передовой делают все возможное, чтобы приблизить нашу победу. А военные врачи и медицинские специалисты, проявляя высокий профессионализм и настоящую стойкость, находятся на передовой борьбы за жизнь и здоровье наших бойцов. Мы должны равняться на людей, которые верны своему долгу. Благодарю всех за самоотверженный труд и милосердие. Самое главное, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и мира», - сказал Андрей Гнеушев.

Также в ходе торжественного мероприятия были вручены благодарности председателя Законодательного собрания Нижегородской области и председателя Думы Нижнего Новгорода.

Председатель Думы Нижнего Новгорода, кавалер трех орденов Мужества Евгений Чинцов, поздравляя участников торжественного собрания, вспомнил слова маршала Победы Константина Рокоссовского о том, что «войну выиграли раненые».

«Человек, вернувшийся на поле боя, становится опытным воином, действует умело, безошибочно и эффективно. А вот его выздоровление – полностью работа и заслуга медиков. Вы здесь в тылу также куете нашу победу, как и те, кто находится на передовой. От лица всех участников боевых действий выражаю искреннюю благодарность медикам за труд, за то, что вы лечите наших бойцов и возвращаете их в строй», - заявил спикер Думы.

Слова благодарности и поздравления в адрес военнослужащих и гражданского персонала госпиталя в преддверии Дня защитника Отечества прозвучали и от лидеров гражданского общества региона. Руководитель Дома народного единства Роман Кошелев подчеркнул, что у некоммерческой организации, одним из ключевых направлений которой является поддержка военнослужащих, сложились с военным госпиталем плодотворное сотрудничество и дружеские взаимоотношения.

«Наша готовность помогать и в будни, и в праздники – это вклад в укрепление здоровья и веры военнослужащих в будущее и наша благодарность медикам за их работу. Самоотдача врачей, медсестер, санитаров заслуживает глубочайшего уважения и признательности. Скорейшее выздоровление наших воинов и их возвращение к полноценной жизни – наша общая задача. Дом народного единства всегда рядом», - отметил Роман Кошелев.

Генеральный директор Волонтерского центра Нижегородской области, руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих и их семей Дома народного единства Татьяна Дружинина рассказала, что добровольцы вместе с госпиталем проводят не только праздничные акции, но и рабочие встречи: принимают и отрабатывают обращения от пациентов-участников специальной военной операции, оказывают учреждению гуманитарную и волонтерскую помощь.

Руководство и сотрудники военно-медицинского учреждения, в свою очередь, отметили важность региональной поддержки и внимания со стороны общества в целом.

«Наши военные медики участвовали в специальной военной операции, оказывали медицинскую помощь в составе мобильных групп, медицинских отрядов, медицинских батальонов в зоне специальной военной операции. Спасали жизнь раненым, рисковали своей жизнью и здоровьем. Многие съездили не в одну командировку, выполнили свой долг, и, к счастью, все вернулись невредимыми и продолжают служить. Очень приятно, что наш труд ценят. Поздравляю всех с Днем защитника Отечества!» - сказал начальник 422-го военного госпиталя Московского военного округа Министерства обороны Российской Федерации, полковник медицинской службы Олег Тутаев.