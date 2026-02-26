Депутаты ЗСНО утвердили список кандидатов, удостоенных медали "За поддержку СВО" Политика

26 февраля на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты приняли постановление об утверждении списка кандидатов, удостоенных медали «За поддержку специальной военной операции». Председатель регионального парламента Евгений Люлин подчеркнул, что этой наградой отмечают людей, чья ежедневная бескорыстная работа стала надежной поддержкой для наших бойцов.

«Медалью «За поддержку СВО» мы награждаем в первую очередь обычных нижегородцев, которые идут в волонтерские штабы, плетут маскировочные сети, собирают гуманитарные грузы, шьют одежду, вяжут носки, закупают необходимое оборудование. Они делают это по велению сердца и не ждут благодарности. Но наш долг – отметить их заслуги. Эта медаль – признание их огромного вклада в общее дело. Сегодня в списке награжденных – 25 человек: волонтеры, пенсионеры, предприниматели, общественники, представители духовенства. Люди самых разных профессий и возрастов, которых объединило одно – искреннее желание помочь. Многие из них с самых первых дней специальной военной операции включились в работу по поддержке военнослужащих и мирных жителей новых регионов», – отметил спикер регионального парламента Евгений Люлин.

Например, руководитель Лысковского отделения Комитета семей воинов Отечества Альбина Кварацхелия организовала волонтерскую группу «Помочь бойцам». Более 30 раз она лично сопровождала гуманитарные конвои, доставив свыше 80 тонн грузов. Ее команда плетет маскировочные сети, изготавливает окопные свечи, варит печки-буржуйки, шьет одежду и готовит сухие супы и каши для бойцов. Под руководством Альбины Олеговны создана чат-группа помощи, объединяющая более тысячи участников. Вместе с ней трудится Наталья Рахмонова, вдова офицера. Под ее руководством учащиеся школ и их родители делают окопные свечи, плетут маскировочные сети. Вместе они возят помощь «за ленточку» и держат связь с подразделениями.

Масштабная работа ведется в Дзержинске. Юлия Васильева, заместитель директора гимназии №38 в Дзержинске, организовала целое движение среди школьников и родителей. Они участвуют в акции «Коробка тепла», «Коробка храбрости», «Письмо другу». Её ученики собирают подарки для детей Харцызска, пишут письма бойцам. Она создала музей «О Родине. О Мужестве. О Славе», который сегодня признан одним из лучших в стране и стал партнёром Музея Победы в Москве.

Руководитель волонтерской группы «Своих не бросаем. Нижегородская область» Евгения Колеганова не только организует сбор и отправку гуманитарных грузов, но и регулярно выезжает в прифронтовые госпитали, где помогает раненым и медицинскому персоналу. Под ее руководством создан музей, где проводятся патриотические мероприятия. Ее дочь с самого детства помогает сортировать и подписывать коробки с гуманитарной помощью – по этим подписям бойцы узнают юного волонтера на передовой.

Активную волонтерскую деятельность развернула председатель дзержинского Совета ветеранов ООО «Корунд» Лидия Зимина. С самого начала специальной военной операции она сплотила вокруг себя десятки неравнодушных ветеранов. Под ее руководством добровольцы наладили пошив и вязание необходимой для бойцов амуниции и теплых вещей, а также изготовление маскировочных сетей. Кроме того, силами группы ведется сбор средств, на которые впоследствии закупаются медикаменты и средства гигиены для военнослужащих.

Председатель правления местного Совета ветеранов СВО и руководитель добровольческого объединения «ZOV» Алексей Чубин и член правления Совета ветеранов СВО Алексей Гаврилов также с первых дней специальной военной операции включились в работу по поддержке бойцов и их семей. Алексей Чубин, который сегодня также является депутатом городской Думы Дзержинска, лично участвует в гуманитарных миссиях, занимается патриотическим воспитанием молодёжи. Вместе с Алексеем Гавриловым они выстроили в Дзержинске настоящую систему взаимопомощи: от сбора грузов до всесторонней поддержки родственникам погибших воинов.

Активно помогают фронту и представители духовенства. Настоятель храма в честь преподобного Серафима Саровского в Дзержинске Андрей Маношкин на постоянной основе оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям.

Депутаты единогласно поддержали представленные кандидатуры. Награждение состоится в торжественной обстановке.

Полный список кандидатов опубликован в тексте постановления на официальном сайте Законодательного Собрания Нижегородской области.

Напомним, что Медаль за поддержку СВО – новая награда, которую депутаты регионального парламента учредили в 2025 году. Впервые в декабре прошлого года ее были удостоены более двухсот человек. Ежегодно этой наградой планируется поощрять до 500 нижегородцев, которые оказывают всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и активно участвуют в восстановлении мирной жизни в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Фото: пресс-служба ЗСНО