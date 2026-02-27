Евгений Люлин рассчитывает, что закон о борщевике закроет лазейки для нерадивых землевладельцев Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

26 февраля на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты приняли во втором чтении закон, направленный на борьбу с опасными инвазивными растениями. Документ вносит изменения в региональное законодательство об экологической безопасности и особо охраняемых природных территориях. Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин подчеркнул, что принятый региональный закон наконец-то создает правовую основу для системной борьбы с опасными растениями.

Главная новация – на областном уровне официально закрепляется понятие «опасные виды инвазивных (чужеродных) растений». К ним относятся жизнеспособные растения любых видов, которые обитают за пределами своего естественного ареала и создают угрозу окружающей среде, жизни и здоровью граждан, а также наносят вред экономике. Правительство региона утвердит конкретный перечень таких растений. Ожидается, что первым в списке станет борщевик Сосновского – главный «зеленый агрессор», с которым долгие годы не могли справиться из-за правовой неопределенности.

«Проблема борщевика копилась годами. Формально он не считался карантинным объектом, и многие собственники земель просто разводили руками: нет обязанности – нет ответственности. А между тем поля зарастали, дети получали ожоги, добросовестные соседи, которые пытались бороться с сорняком, тратили силы впустую – семена все равно летели с заброшенных участков. Теперь мы наведем порядок: в законе четко прописано, что такое опасные инвазивные растения и кто именно должен с ними бороться. Владельцы земли больше не смогут отмалчиваться», – отметил Евгений Люлин.

Закон вносит изменения сразу в два областных закона – «Об экологической безопасности» и «Об особо охраняемых природных территориях». Правообладатели земельных участков теперь будут обязаны проводить мероприятия по охране окружающей среды от распространения опасных инвазивных растений и их уничтожению. Бороться с ними можно любыми не запрещенными законом способами, включая современные методы биологической защиты, например с использованием энтомофагов – естественных врагов растений-вредителей.

Исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Денис Бакиев отметил, что новый закон восстанавливает справедливость по отношению к тем, кто годами содержал свои участки в порядке. «Мы не только вводим обязанность уничтожать инвазивные растения, но и закладываем механизмы поддержки: государство сможет помогать тем, кто ведет эту борьбу системно, через субсидии и другие меры экономического стимулирования. А те, кто продолжит игнорировать требования, будут привлекаться к ответственности», – пояснил Денис Бакиев.

Отдельно в законе прописаны правила для особо охраняемых природных территорий: там борьба с инвазивными растениями должна вестись с учетом режима особой охраны, чтобы не навредить заповедной природе. Перечень мер для таких территорий установит федеральный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды.