Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
27 февраля 2026 16:23
Сергей Горин снова возглавил Общественную палату Нижнего Новгорода
26 февраля 2026 17:34
Михаил Мишустин поблагодарил "Единую Россию" за народную программу и системную поддержку правительства
26 февраля 2026 16:44
Президент наградил замгубернатора Берковича почетной грамотой
26 февраля 2026 14:59
Евгений Люлин рассчитывает, что закон о борщевике закроет лазейки для нерадивых землевладельцев
26 февраля 2026 14:49
Депутаты ЗСНО утвердили список кандидатов, удостоенных медали "За поддержку СВО"
26 февраля 2026 14:11
В Нижнем Новгороде обсудили предложения в Народную программу "ЕР" в части развития спорта и культуры
26 февраля 2026 11:10
Люлин назвал назначение Краснова непростым, но самым верным решением
26 февраля 2026 10:47
Эксклюзив
Дмитрий Краснов стал новым сенатором от Нижегородской области
25 февраля 2026 15:59
Корректировку бюджета и новую награду утвердили депутаты нижегородской Думы
25 февраля 2026 12:37
В Нижнем Новгороде прошла отчетная встреча фракции "Единой России"
Политика

Евгений Люлин рассчитывает, что закон о борщевике закроет лазейки для нерадивых землевладельцев

26 февраля 2026 14:59 Политика
Евгений Люлин рассчитывает, что закон о борщевике закроет лазейки для нерадивых землевладельцев

Фото: пресс-служба ЗСНО

26 февраля на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты приняли во втором чтении закон, направленный на борьбу с опасными инвазивными растениями. Документ вносит изменения в региональное законодательство об экологической безопасности и особо охраняемых природных территориях. Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин подчеркнул, что принятый региональный закон наконец-то создает правовую основу для системной борьбы с опасными растениями.

Главная новация – на областном уровне официально закрепляется понятие «опасные виды инвазивных (чужеродных) растений». К ним относятся жизнеспособные растения любых видов, которые обитают за пределами своего естественного ареала и создают угрозу окружающей среде, жизни и здоровью граждан, а также наносят вред экономике. Правительство региона утвердит конкретный перечень таких растений. Ожидается, что первым в списке станет борщевик Сосновского – главный «зеленый агрессор», с которым долгие годы не могли справиться из-за правовой неопределенности.

«Проблема борщевика копилась годами. Формально он не считался карантинным объектом, и многие собственники земель просто разводили руками: нет обязанности – нет ответственности. А между тем поля зарастали, дети получали ожоги, добросовестные соседи, которые пытались бороться с сорняком, тратили силы впустую – семена все равно летели с заброшенных участков. Теперь мы наведем порядок: в законе четко прописано, что такое опасные инвазивные растения и кто именно должен с ними бороться. Владельцы земли больше не смогут отмалчиваться», – отметил Евгений Люлин.

Закон вносит изменения сразу в два областных закона – «Об экологической безопасности» и «Об особо охраняемых природных территориях». Правообладатели земельных участков теперь будут обязаны проводить мероприятия по охране окружающей среды от распространения опасных инвазивных растений и их уничтожению. Бороться с ними можно любыми не запрещенными законом способами, включая современные методы биологической защиты, например с использованием энтомофагов – естественных врагов растений-вредителей.

Исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Денис Бакиев отметил, что новый закон восстанавливает справедливость по отношению к тем, кто годами содержал свои участки в порядке. «Мы не только вводим обязанность уничтожать инвазивные растения, но и закладываем механизмы поддержки: государство сможет помогать тем, кто ведет эту борьбу системно, через субсидии и другие меры экономического стимулирования. А те, кто продолжит игнорировать требования, будут привлекаться к ответственности», – пояснил Денис Бакиев.

Отдельно в законе прописаны правила для особо охраняемых природных территорий: там борьба с инвазивными растениями должна вестись с учетом режима особой охраны, чтобы не навредить заповедной природе. Перечень мер для таких территорий установит федеральный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борщевик Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных