Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
02 марта 2026 14:29
Нижегородцев предупреждают: мошенники активизировались перед 8 Марта
02 марта 2026 13:56
Волго-Вятский банк Сбербанка: 80% инвестиций на ОМС пришлось на золото 
02 марта 2026 13:50
Нижегородские предприятия приглашаются к участию в Национальной премии "Золотой медвежонок"
02 марта 2026 13:43
Конкурс на капремонт нижегородской школы №93 объявили в третий раз
02 марта 2026 12:46
Комплекс по переработке промышленных отходов построят в Дзержинске
02 марта 2026 12:04
36 нижегородцев-ветеранов СВО и их родных решили открыть собственное дело
02 марта 2026 12:00
ВТБ: Цена на нефть может расти до момента снижения напряженности на Ближнем Востоке
02 марта 2026 11:53
Агропредприятие, дом-автобус и ферму микрозелени продают в Нижнем Новгороде
02 марта 2026 11:32
Видеонаблюдение установят на нижегородских кладбищах за 10 млн рублей
02 марта 2026 10:37
Стало известно, сколько нижегородцы должны банкам
Экономика

Нижегородские предприятия приглашаются к участию в Национальной премии "Золотой медвежонок"

02 марта 2026 13:50 Экономика

Нижегородские предприятия приглашаются для участия в XVI Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» (18+). Учредителем премии выступает Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Она проводится ежегодно при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Минпромторга России, профильных министерств и ведомств, региональных органов государственной власти.

Проведение премии соответствует целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным,

«Премия «Золотой медвежонок» проводится уже на протяжении 16 лет, и нижегородские предприниматели регулярно становятся ее лауреатами, номинантами и победителями. Так, в 2025 году в число призеров вошли четыре нижегородские компании. Сейчас открыт прием заявок на присуждение премии 2026 года. Участие в конкурсе позволит региональным производителям повысить узнаваемость бренда, укрепить доверие покупателей и подтвердить качество и безопасность своей продукции», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Премия «Золотой медвежонок» проходит в два этапа. На первом - «Лидеры инфраструктуры детства» - будут определены лучшие в номинациях «Компания года», «Руководитель года», «Бренд года», «Социально-маркетинговый проект года», «Социальный и благотворительный проект года». На втором этапе - «Лучшая продукция для детства» - компании будут соревноваться в номинациях «Лучшие игрушки и игры», «Лучшие учебное оборудование и средства обучения», «Лучшая канцелярия, товары для школы и творчества», «Лучшая лицензионная продукция года». Кроме того, учреждены специальные номинации – «Культура безопасности детства» и «За качество продукции».

В рамках премии предусмотрены направления оценки: «Выбор семьи», «Педагоги рекомендуют», «Выбор детей», «Выбор ритейла» и Народное голосование.

«Каждый сильный бренд начинается с доверия. «Золотой медвежонок» — это знак качества, за которым стоит экспертная оценка, выбор родителей и признание профессионального сообщества. Мы приглашаем производителей подтвердить уровень своей продукции и показать, что именно российские компании формируют современную, безопасную и конкурентоспособную индустрию детства», - обратилась к производителям президент АИДТ Антонина Цицулина.

В премии могут участвовать производители игр и игрушек, одежды, школьной и спортивной формы, детской и спортивной обуви, товаров для мам и малышей, детской косметики и средств гигиены, средств обучения и учебного оборудования, детской и школьной мебели, товаров для школы и творчества, а также других детских товаров.

Для участия в этапе «Лидеры инфраструктуры детства» необходимо подать заявку на участие до 10 марта на сайте: https://www.kidsaward.ru/nominatsii/. Награждение победителей состоится 21 апреля во время Конгресса индустрии детских товаров.

Кроме того, до 30 апреля открыт прием заявок для участия в этапе «Лучшая продукция для детства».

Полный список календарных этапов, перечень номинаций, а также подробная информация об условиях участия размещена на официальном сайте премии: www.kidsaward.ru.

Напомним, в 2025 году четыре нижегородские компании стали призерами премии «Золотой медвежонок»:

- ООО «ТК Люминос» (производитель полимерных светильников систем безопасности, малых архитектурных форм и оборудования для детских игровых площадок) - 2-е место в номинации «Лучшие детские площадки»;

- ООО «Мебельная фабрика «Комод» (мебель для учебных заведений) – 3-е место в номинации «Лучшая детская мебель»;

- ООО «Мастерская «Возвуден» (деревянные игрушки) – 3-е место в номинации «Лучшие товары для мам и малышей»;

- ООО «Не молчи» (детские игры и игрушки из дерева) - 3-е место в номинации «Лучшее учебное оборудование и средства обучения».

Премия «Золотой медвежонок» за 16 лет объединила более 2 000 компаний более чем из 80 регионов России. Знаком качества «Золотой медвежонок» отмечено свыше 1 500 товаров и услуг для детей. В народном онлайн-голосовании принимают участие более 250 тысяч потребителей.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Предприниматели Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных