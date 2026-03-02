Нижегородские предприятия приглашаются к участию в Национальной премии "Золотой медвежонок" Экономика

Нижегородские предприятия приглашаются для участия в XVI Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» (18+). Учредителем премии выступает Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Она проводится ежегодно при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Минпромторга России, профильных министерств и ведомств, региональных органов государственной власти.

Проведение премии соответствует целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным,

«Премия «Золотой медвежонок» проводится уже на протяжении 16 лет, и нижегородские предприниматели регулярно становятся ее лауреатами, номинантами и победителями. Так, в 2025 году в число призеров вошли четыре нижегородские компании. Сейчас открыт прием заявок на присуждение премии 2026 года. Участие в конкурсе позволит региональным производителям повысить узнаваемость бренда, укрепить доверие покупателей и подтвердить качество и безопасность своей продукции», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Премия «Золотой медвежонок» проходит в два этапа. На первом - «Лидеры инфраструктуры детства» - будут определены лучшие в номинациях «Компания года», «Руководитель года», «Бренд года», «Социально-маркетинговый проект года», «Социальный и благотворительный проект года». На втором этапе - «Лучшая продукция для детства» - компании будут соревноваться в номинациях «Лучшие игрушки и игры», «Лучшие учебное оборудование и средства обучения», «Лучшая канцелярия, товары для школы и творчества», «Лучшая лицензионная продукция года». Кроме того, учреждены специальные номинации – «Культура безопасности детства» и «За качество продукции».

В рамках премии предусмотрены направления оценки: «Выбор семьи», «Педагоги рекомендуют», «Выбор детей», «Выбор ритейла» и Народное голосование.

«Каждый сильный бренд начинается с доверия. «Золотой медвежонок» — это знак качества, за которым стоит экспертная оценка, выбор родителей и признание профессионального сообщества. Мы приглашаем производителей подтвердить уровень своей продукции и показать, что именно российские компании формируют современную, безопасную и конкурентоспособную индустрию детства», - обратилась к производителям президент АИДТ Антонина Цицулина.

В премии могут участвовать производители игр и игрушек, одежды, школьной и спортивной формы, детской и спортивной обуви, товаров для мам и малышей, детской косметики и средств гигиены, средств обучения и учебного оборудования, детской и школьной мебели, товаров для школы и творчества, а также других детских товаров.

Для участия в этапе «Лидеры инфраструктуры детства» необходимо подать заявку на участие до 10 марта на сайте: https://www.kidsaward.ru/nominatsii/. Награждение победителей состоится 21 апреля во время Конгресса индустрии детских товаров.

Кроме того, до 30 апреля открыт прием заявок для участия в этапе «Лучшая продукция для детства».

Полный список календарных этапов, перечень номинаций, а также подробная информация об условиях участия размещена на официальном сайте премии: www.kidsaward.ru.

Напомним, в 2025 году четыре нижегородские компании стали призерами премии «Золотой медвежонок»:

- ООО «ТК Люминос» (производитель полимерных светильников систем безопасности, малых архитектурных форм и оборудования для детских игровых площадок) - 2-е место в номинации «Лучшие детские площадки»;

- ООО «Мебельная фабрика «Комод» (мебель для учебных заведений) – 3-е место в номинации «Лучшая детская мебель»;

- ООО «Мастерская «Возвуден» (деревянные игрушки) – 3-е место в номинации «Лучшие товары для мам и малышей»;

- ООО «Не молчи» (детские игры и игрушки из дерева) - 3-е место в номинации «Лучшее учебное оборудование и средства обучения».

Премия «Золотой медвежонок» за 16 лет объединила более 2 000 компаний более чем из 80 регионов России. Знаком качества «Золотой медвежонок» отмечено свыше 1 500 товаров и услуг для детей. В народном онлайн-голосовании принимают участие более 250 тысяч потребителей.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».