В Нижегородской области стартовал проект культурной интеграции иностранных студентов "Код дружбы" Общество

Фото: Дмитрий Музыка

3 марта стартовал просветительский проект «Код дружбы», направленный на интеграцию иностранных студентов в культурное пространство Нижегородской области. Открытие состоялось в Университете Лобачевского. Первыми участниками проекта стали студенты ННГУ, РАНХиГС и НГАТУ.

Организаторы проекта – правительство Нижегородской области, Дом народного единства и АНО «Вектор полёта».

Проект «Код дружбы» - это коммуникативная площадка, где студенты из-за рубежа могут узнать о культурных особенностях России и региона, найти друзей и почувствовать себя в Нижнем Новгороде как дома.

«Проект «Код дружбы» - это отличная возможность для студентов из разных стран лучше понять Россию изнутри, освоиться в Нижнем Новгороде и в целом в регионе, поделиться своей культурой и, конечно, найти новых друзей. Сегодня очень важно вести межкультурный диалог, наводить мосты. Благодаря проекту участники смогут лучше понять наш менталитет, юмор, особенности жизни», - отметила и.о. руководителя Дома народного единства Татьяна Маврина.

Главная цель проекта - создать комфортную среду для межкультурного взаимодействия между российскими и иностранными студентами вузов Нижегородской области. Совместные мероприятия помогут преодолеть барьеры и наладить культурный обмен.

«Очень приятно открывать этот замечательный проект «Код дружбы». В Университете Лобачевского обучаются студенты почти из 100 стран мира. На протяжении 20 лет ведется подготовка иностранных студентов. Мы уделяем большое внимание межнациональному и межкультурному взаимодействию, потому что понимаем, насколько важно для молодых людей, приезжающих к нам учиться, изучать русский язык, знакомиться с нашей культурой. А российские студенты благодаря общению с представителями других государств знакомятся с традициями и особенностями этих стран», - отметил проректор по стратегическому развитию и международной деятельности Университета Лобачевского Александр Бедный.

Формат проекта «Код дружбы» - это встречи и тренинги по межкультурной коммуникации. Первый этап – отборочные туры в разных вузах региона, где студенты, разделившись на команды, проходят различные квизы и участвуют в мероприятиях, посвящённых национальным особенностям разных стран. Также запланированы экскурсии по музеям Нижнего Новгорода. Финал проекта состоится в Доме народного единства. В мероприятии примут участие команды, победившие в отборочных турах.

Ожидается, что проект в целом соберёт более 400 студентов. Участники признались, что им очень интересно знакомиться с культурными особенностями России и Нижнего Новгорода.

«Я очень рад тому, что учусь в России. Люблю говорить по-русски. Интересно знакомиться с русской культурой. Мне вообще очень здесь нравится. Замечательная погода - снег, дождь. У нас в Египте очень много солнца, жарко. Я очень люблю русскую кухню, особенно блины. И мне очень нравится Нижний Новгород», - отметил студент Нижегородского государственного агротехнологического университета Ахмед Ибрахим из Египта.

Планируется, что проект не только поможет иностранным студентам в адаптации, выстроит межкультурный диалог, но и сформирует сообщество, объединенное общими интересами и ценностями. 5 марта состоится ещё одно мероприятие в рамках проекта «Код дружбы». На встречу в Лингвистическом университете приглашены студенты НГЛУ и НГТУ.

Напомним, что привлечение иностранных студентов, ученых, специалистов в нашу страну, а также их знакомство с российской культурой соответствует целям федерального проекта «Россия в мире» национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется с 2025 года. Особый акцент делается на том, чтобы заинтересовать жителей других стран русским языком и культурой.