Клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка стали платить "улыбкой" в 20 раз чаще

Жители девяти регионов в 2025 году потратили более 19,8 млрд рублей, расплачиваясь «улыбкой». За этот период они воспользовались оплатой по биометрии более 27 млн раз, что оказалось в двадцать раз больше, чем годом ранее. Кратное увеличение оплат говорит о росте популярности такого способа оплаты.
Самыми улыбчивыми оказались жители Пермского края, которые за год оплатили по биометрии 5,7 млн покупок. Наиболее заметный рост оплаты «улыбкой» по сравнению с 2024 годом наблюдался во Владимирской области — в 24 раза, и в Нижегородской области — в 23 раза.
Анна Забелина, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Сегодня «оплата улыбкой» — повседневная реальность, которая позволяет забыть о необходимости постоянно носить с собой для оплаты банковскую карту или телефон. Технология не только удобна, но и безопасна. В прошлом году мы фиксировали кратный рост оплат по биометрии. Это говорит о высокой степени доверия жителей к нашим технологиям. Нам важно оставаться помощником в ежедневных заботах каждого клиента».
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+