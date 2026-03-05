Клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка стали платить "улыбкой" в 20 раз чаще Экономика

Жители девяти регионов в 2025 году потратили более 19,8 млрд рублей, расплачиваясь «улыбкой». За этот период они воспользовались оплатой по биометрии более 27 млн раз, что оказалось в двадцать раз больше, чем годом ранее. Кратное увеличение оплат говорит о росте популярности такого способа оплаты.

Самыми улыбчивыми оказались жители Пермского края, которые за год оплатили по биометрии 5,7 млн покупок. Наиболее заметный рост оплаты «улыбкой» по сравнению с 2024 годом наблюдался во Владимирской области — в 24 раза, и в Нижегородской области — в 23 раза.

Анна Забелина, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сегодня «оплата улыбкой» — повседневная реальность, которая позволяет забыть о необходимости постоянно носить с собой для оплаты банковскую карту или телефон. Технология не только удобна, но и безопасна. В прошлом году мы фиксировали кратный рост оплат по биометрии. Это говорит о высокой степени доверия жителей к нашим технологиям. Нам важно оставаться помощником в ежедневных заботах каждого клиента».

