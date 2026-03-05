Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2026 17:17
Сезон клещей стартует: инфекционист объяснила, что делать при укусе
05 марта 2026 16:48
Нижегородские детские лагеря могут побороться за победу во Всероссийском конкурсе "Больше, чем каникулы"
05 марта 2026 16:41
Застройщики массово меняют иностранные названия нижегородских ЖК
05 марта 2026 16:32
141 нижегородский населенный пункт может попасть в зону затопления в паводок
05 марта 2026 15:30
План противопаводковых мероприятий утвердили власти Нижнего Новгорода
05 марта 2026 15:26
Поволжье заняло второе место в России по числу DDoS-атак в 2025 году
05 марта 2026 15:03
Региональный сосудистый центр откроют в Дзержинске в 2027 году
05 марта 2026 14:24
Женщины стали чаще искать яркие впечатления перед 8 марта
05 марта 2026 14:15
Минпромторг изменил перечень допускаемых в такси автомобилей
05 марта 2026 13:40
Нижегородцам-владельцам 334 заросших сельхозучастков повысили налог в пять раз
Общество

Нижегородские детские лагеря могут побороться за победу во Всероссийском конкурсе "Больше, чем каникулы"

05 марта 2026 16:48 Общество

Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Больше, чем каникулы» для детских лагерей продлен до 20 марта. Конкурс запущен программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Конкурс «Больше, чем каникулы» – часть одноименного проекта от «Походы Первых – Больше, чем путешествие». Его основными задачами являются масштабирование стандартизированной модели смены детских оздоровительных лагерей, выявление и поддержка лидеров среди работников учреждений, внедрение единых подходов к безопасности проведения походов в детских лагерях, подготовка более 150 специалистов и формирование профессионального сообщества.

В процессе участия в конкурсе детские оздоровительные лагеря смогут продемонстрировать свой потенциал в организации походной деятельности, а также внедрить в свои учреждения модель походной смены.

Для участия команде детского лагеря необходимо подать заявку, к которой нужно приложить портфолио учреждения, фото- и видеоматериалы с прошлых смен, характеристики прилегающей природной территории учреждения, разработку тематической смены на территории лагеря. Кроме того, конкурсантам следует прислать видеовизитку хронометражем до трех минут и презентацию с представлением команды, а также фото- и/или видеопортфолио инфраструктуры лагеря.

Экспертная комиссия оценит все работы и выделит 100 детских лагерей, среди которых будут лауреаты, финалисты, призеры и победители. О призах для каждой группы победителей можно прочитать здесь.

Всероссийский конкурс «Больше, чем каникулы» был запущен 12 февраля. Организаторы отмечают, что участие в нем могут принимать все лагеря, в том числе и детские лагеря дневного пребывания. Отправить заявку необходимо на электронную почту: Kanikuli@morethantrip.ru (при отсутствии подтверждения в ответном письме о принятой заявке рекомендуется продублировать ее для того, чтобы избежать недоразумений и обеспечить свое участие в конкурсе).

Лагеря, которые никогда не организовывали какие-либо походы, также могут принять участие в конкурсе «Больше, чем каникулы» - они смогут обучиться всем необходимым навыкам и знаниям для успешной организации походной деятельности. Команда экспертов поделится опытом и лучшими практиками, чтобы лагеря-участники смогли предложить детям увлекательные и безопасные приключения на природе.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно здесь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Детские лагеря Росмолодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных