Нижегородские детские лагеря могут побороться за победу во Всероссийском конкурсе "Больше, чем каникулы"

Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Больше, чем каникулы» для детских лагерей продлен до 20 марта. Конкурс запущен программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Конкурс «Больше, чем каникулы» – часть одноименного проекта от «Походы Первых – Больше, чем путешествие». Его основными задачами являются масштабирование стандартизированной модели смены детских оздоровительных лагерей, выявление и поддержка лидеров среди работников учреждений, внедрение единых подходов к безопасности проведения походов в детских лагерях, подготовка более 150 специалистов и формирование профессионального сообщества.
В процессе участия в конкурсе детские оздоровительные лагеря смогут продемонстрировать свой потенциал в организации походной деятельности, а также внедрить в свои учреждения модель походной смены.
Для участия команде детского лагеря необходимо подать заявку, к которой нужно приложить портфолио учреждения, фото- и видеоматериалы с прошлых смен, характеристики прилегающей природной территории учреждения, разработку тематической смены на территории лагеря. Кроме того, конкурсантам следует прислать видеовизитку хронометражем до трех минут и презентацию с представлением команды, а также фото- и/или видеопортфолио инфраструктуры лагеря.
Экспертная комиссия оценит все работы и выделит 100 детских лагерей, среди которых будут лауреаты, финалисты, призеры и победители. О призах для каждой группы победителей можно прочитать здесь.
Всероссийский конкурс «Больше, чем каникулы» был запущен 12 февраля. Организаторы отмечают, что участие в нем могут принимать все лагеря, в том числе и детские лагеря дневного пребывания. Отправить заявку необходимо на электронную почту: Kanikuli@morethantrip.ru (при отсутствии подтверждения в ответном письме о принятой заявке рекомендуется продублировать ее для того, чтобы избежать недоразумений и обеспечить свое участие в конкурсе).
Лагеря, которые никогда не организовывали какие-либо походы, также могут принять участие в конкурсе «Больше, чем каникулы» - они смогут обучиться всем необходимым навыкам и знаниям для успешной организации походной деятельности. Команда экспертов поделится опытом и лучшими практиками, чтобы лагеря-участники смогли предложить детям увлекательные и безопасные приключения на природе.
Ознакомиться с положением о конкурсе можно здесь.
