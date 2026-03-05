Восемь Дней поставщика пройдет в Нижегородской области в 2026 году

Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
04 марта 2026 17:55 Экономика
Фото: минпром Нижегородской области

Восемь Дней поставщика для субъектов малого и среднего предпринимательства с участием крупных предприятий пройдет в Нижегородской области в 2026 году в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Отраслевые Дни поставщика проходят в Нижегородской области уже пятый год. За это время в них приняли участие более четырех тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Такие встречи позволяют компаниям-заказчикам напрямую познакомиться с региональными производителями, оценить их компетенции и подобрать надёжных партнёров, а поставщикам – презентовать свою продукцию, выйти на прямой диалог с крупным бизнесом и получить новые заказы. За время реализации проекта предприятия-участники заключили контракты на сумму более 2,8 миллиарда рублей», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В этом году в Днях поставщика примут участие крупнейшие заказчики из сфер розничной торговли, образования, строительства, транспортной инфраструктуры и атомной промышленности.

На мероприятии предприниматели смогут получить консультации специалистов центра «Мой бизнес» по инструментам федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Такие меры поддержки помогают компаниям системно развиваться, повышать эффективность и в перспективе выходить на уровень поставщиков крупных предприятий», – отметил Максим Черкасов.

Первый в этом году День поставщика состоится 17 марта в 10.00. В качестве заказчика выступит федеральная торговая сеть «Детский мир». Формат с участием этой компании реализуется впервые. В мероприятии примут участие представители Минпрома Нижегородской области, а также организации, образующие инфраструктуру поддержки предпринимательства региона.

Подать заявку на участие в Дне поставщика можно по ссылке: https://xn--52-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/events/den-postavshchika-detskiy-mir/.

Участниками Дня поставщика могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие на территории Нижегородской области в сфере производства товаров, работ и услуг.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Теги:
бизнес Мой бизнес Нацпроект
