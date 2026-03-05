Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Оперблок и реанимацию отремонтировали в онкодиспансере №3 в Дзержинске

05 марта 2026 18:00 Общество
Оперблок и реанимацию отремонтировали в онкодиспансере №3 в Дзержинске

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин и министр здравоохранения региона Галина Михайлова проверили работу нескольких медицинских учреждений Дзержинска.

В стационаре №3 научно-исследовательского института клинической онкологии "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер" на улице Ватутина им показали результаты ремонта, выполненного в 2023-2025 годах.

Также они посетили поликлинику №2 городской больницы №2. Там гости оценили качество ремонта и посмотрели, как проходит диспансеризация, занятия "школ пациентов", а также телемедицинские консультации в формате "врач – пациент".

Отдельно отмечается, что обновление стационара областного онкодиспансера прошло при поддержке одного из химических предприятий Дзержинска. Компания выступила с инициативой безвозмездной помощи медучреждению, чтобы пациенты могли получать специализированную помощь в более комфортных условиях. В результате при участии бизнеса провели капитальный ремонт операционного блока и реанимации, а также оборудовали палаты комфортного пребывания.

"Социальные инициативы наших предприятий – ценная поддержка для регионального здравоохранения. Хочу поблагодарить все предприятия Дзержинска, которые следуют социальному вектору и вкладывают средства в развитие родного муниципалитета. Одна из компаний Дзержинска направила на поддержку нашего онкодиспансера почти 44 миллиона рублей. Внимание организаций особенно важно для больниц, детских садов, школ, колледжей", – сказал Андрей Чечерин.

Главный врач НИИКО – НОКОД, главный внештатный специалист-онколог областного минздрава Сергей Гамаюнов сообщил, что сейчас в стационаре №3 работают четыре отделения: радиотерапии, противоопухолевой лекарственной терапии, онкоурологии, а также опухолей молочной железы и мягких тканей. Профильную помощь здесь получают пациенты из Дзержинска и Володарского округа.

По его словам, в ближайших планах развития онкослужбы в муниципалитете – дооснащение поликлиники современным оборудованием и внедрение новых высокотехнологичных методик хирургической помощи в стационаре.

Руководитель стационара №3 НИИКО – НОКОД, врач-онколог Глеб Хрыков подчеркнул, что благодаря ранее действовавшему нацпроекту "Здравоохранение" и новому нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" "рак все реже становится приговором, и все чаще – диагнозом". Он отметил, что пациентов много, потому что в регионе есть возможности для качественной диагностики и выявления новообразований на ранних стадиях, а "больные поправляются лучше и живут дольше".

В поликлинике №2 городской больницы №2 капитальный ремонт проводился в 2024-2025 годах. Сейчас, как уточняется, обновлены пространства на первом и четвертом этажах. Руководство больницы готовит проектно-сметную документацию на ремонт второго и третьего этажей, а также на замену кровли.

Заведующий поликлиникой №2 Евгений Савельев рассказал, что на первый этап ремонта и закупку специализированной мебели направили более 66 млн рублей. По его словам, поликлиника также получает новое оборудование, в том числе смотровой цитоскоп, высокочастотный электрохирургический аппарат и аппарат суточного мониторирования артериального давления.
Кроме того, в учреждении уделяют внимание кадровому вопросу. Савельев сообщил, что благодаря введению ежемесячной стимулирующей выплаты молодым специалистам на работу приняли 11 врачей и шесть специалистов со средним медицинским образованием.

Во время визита представители регионального правительства пообщались с пациентами. Одна из посетительниц рассказала, что решила пройти диспансеризацию по совету родителей и отметила, что ее "сразу направили в отдельный кабинет" и "все очень быстро, без очереди".

Также гости поговорили с участниками "школы здоровья". Сейчас в поликлинике действует пять направлений таких "школ", а с марта их число планируют увеличить до 13. Занятия проходят в группах по 6-8 человек. Одна из пациенток пояснила, что пришла на занятия из-за гипертонической болезни: "Вместе с другими пациентками учимся контролировать артериальное давление, правильно питаться и тренироваться".

Медики отдельно отметили активное внедрение телемедицинских консультаций. В среднем такой прием занимает 10-15 минут. Пациент может подать запрос через регистратуру, в том числе через кол-центр, после чего ему назначают видеозвонок врача на конкретные дату и время. По словам сотрудницы поликлиники, в "красной зоне" таким образом, например, ведется дистанционное открытие больничных листов, что помогает разгрузить поликлинику и сократить время ожидания в очередях для тех, кто приходит на прием лично.

Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году и предусматривает, в частности, обновление поликлиник, амбулаторий и ФАПов, привлечение квалифицированных кадров, применение новых подходов к профилактике, диагностике и лечению хронических заболеваний, развитие экстренной помощи и реабилитации, цифровизацию отрасли и развитие сети национальных исследовательских центров.

